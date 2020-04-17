ООН: Возможна гибель сотен тысяч детей из-за последствий пандемии COVID-19

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Новый коронавирус, по данным исследований, менее опасен для детей, чем для взрослых, однако кризис серьезно отразился на благополучии подрастающего поколения, а социально-экономические последствия будут ощущаться еще долго. По оценкам экспертов ООН, в этом году возможна гибель сотен тысяч детей, которые могли бы выжить, если бы не пандемия. Об этом говорится в новом докладе Организации Объединенных Наций, опубликованном в четверг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

42-66 млн детей могут уже в этом году оказаться за чертой бедности, полтора миллиарда несовершеннолетних и представителей молодежи в 188 странах не посещают учебные заведения. Две трети государств ввели удаленное обучение, но далеко не все страны имеют такую возможность. Эксперты пока не берутся оценить, как скажутся вынужденные каникулы на развитии детей.

COVID-19, возможно, и щадит детей, но пандемия, тем не менее, представляет угрозу жизни и здоровью юных жителей планеты. Случаи смерти детей возрастут на сотни тысяч, подорвав успехи последних трех лет в борьбе с детской смертностью.

В этих расчетах даже не учитываются проблемы с медицинским обслуживанием, возникшие на фоне перегруженной системы здравоохранения – это отдельный вопрос. Пока речь идет о других факторах: например, 368,5 млн детей в 143 странах обычно получают питание за счет школьных завтраков, теперь многие остались без необходимой продовольственной поддержки.

Кроме того, дети плохо переносят режим самоизоляции, что негативно сказывается на их психическом здоровье. Особенно уязвимы дети беженцев и мигрантов, которые находятся в центрах задержания.

«Выводы авторов доклада не вызывают сомнений, - сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представляя документ. – Чтобы защитить наших детей от этих угроз, мы должны действовать прямо сейчас». Помимо этого, как отметил Гутерриш, в ряде стран прекратились кампании по вакцинации против кори и полиомиелита.

Рекомендации ООН

Во-первых, необходимо продолжить изучение ситуации и проанализировать поступающие данные о масштабах последствий пандемии, в том числе в долгосрочной перспективе. Приоритетом, как подчеркивают авторы доклада, должно оставаться спасение жизней.

Во-вторых, в ООН вновь призывают международное сообщество к солидарности – внутри стран, на мировой арене и в научных кругах.

И в-третьих, необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить социальную защиту детей. В список таких мер входит поддержка семей с детьми, продовольственная помощь, а также защита уязвимых групп, включая детей с инвалидностью, мигрантов, беженцев.

Эксперты ООН рекомендуют просвещать население, обучать родителей навыкам общения с детьми в условиях вынужденного сидения дома. В ходе постепенной отмены режима карантина, как говорится в докладе, необходимо в первую очередь восстановить работу учреждений по оказанию услуг детям.



