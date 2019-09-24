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ООН рекомендует лидерам стран внедрять Астанинскую декларацию здравоохранения

24 Сентября 2019 00:41
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ООН рекомендует лидерам стран внедрять Астанинскую декларацию здравоохранения

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Генеральная Ассамблея ООН рекомендует другим странам внедрять у себя Астанинскую декларацию по развитию ПМСП. Об этом рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Декларация принята всеми странами. Эта декларация одобрена ВОЗ. Сегодня она одобрена Генеральной Ассамблеей ООН. Это означает, что Генассамблея рекомендует всем главам государств внедрять у себя Декларацию Астаны. Декларация Астаны – это документ не только казахстанский, но и всеобщий. В нем изложены главные принципы первичной медицинской помощи. В первую очередь, это большая ответственность для нас, для Казахстана. И мы говорим, что в Казахстане уже внедряем эту декларацию», - сказал Елжан Биртанов перед своим выступлением на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он напомнил, что в Казахстане есть отдельная программа по развитию ПМСП.

«Мы много об этом говорим в последнее время, в частности, о развитии сельской медицины, направлении врачей в село, развитии транспортной медицины, цифровизации, об электронных историях болезни. Все это идет в реализацию этого международного документа», - отметил министр.

Кроме того, глава ведомства перечислил страны, которые проявляют интерес к казахстанской модели оказания ПМСП.

«Люди здесь ко мне подходят и подчеркивают, что им это интересно. Интерес проявляют Австрия, Армения, Грузия, африканские страны, всех не могу перечислить, потому что очень много встреч происходит. Буквально сейчас разговаривали с министром здравоохранения Кении. Речь не идет о том, что мы по всему миру распространяем казахстанскую модель. Мы говорим о том, что Казахстан является родиной принятия двух деклараций. Это всеобщие, мировые декларации: в 1987 году в Алматы, в 2018 году в Астане, теперь, уже в Нур-Султане. Они признаны всемирным сообществом», - подчеркнул Е. Биртанов.

«ПМСП надо развивать. Мы не претендуем на то, что у нас самая лучшая ПМСП в мире, мы говорим о том, что мы, как родина этих деклараций, берем на себя обязательства по реализации ее положений на самом высоком уровне», - заключил он.


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Ключевые слова: ООН, Внешняя политика Казахстана, Здравоохранение, Генассамблея ООН 74,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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