ООН рекомендует лидерам стран внедрять Астанинскую декларацию здравоохранения

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Генеральная Ассамблея ООН рекомендует другим странам внедрять у себя Астанинскую декларацию по развитию ПМСП. Об этом рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Декларация принята всеми странами. Эта декларация одобрена ВОЗ. Сегодня она одобрена Генеральной Ассамблеей ООН. Это означает, что Генассамблея рекомендует всем главам государств внедрять у себя Декларацию Астаны. Декларация Астаны – это документ не только казахстанский, но и всеобщий. В нем изложены главные принципы первичной медицинской помощи. В первую очередь, это большая ответственность для нас, для Казахстана. И мы говорим, что в Казахстане уже внедряем эту декларацию», - сказал Елжан Биртанов перед своим выступлением на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он напомнил, что в Казахстане есть отдельная программа по развитию ПМСП.

«Мы много об этом говорим в последнее время, в частности, о развитии сельской медицины, направлении врачей в село, развитии транспортной медицины, цифровизации, об электронных историях болезни. Все это идет в реализацию этого международного документа», - отметил министр.

Кроме того, глава ведомства перечислил страны, которые проявляют интерес к казахстанской модели оказания ПМСП.

«Люди здесь ко мне подходят и подчеркивают, что им это интересно. Интерес проявляют Австрия, Армения, Грузия, африканские страны, всех не могу перечислить, потому что очень много встреч происходит. Буквально сейчас разговаривали с министром здравоохранения Кении. Речь не идет о том, что мы по всему миру распространяем казахстанскую модель. Мы говорим о том, что Казахстан является родиной принятия двух деклараций. Это всеобщие, мировые декларации: в 1987 году в Алматы, в 2018 году в Астане, теперь, уже в Нур-Султане. Они признаны всемирным сообществом», - подчеркнул Е. Биртанов.

«ПМСП надо развивать. Мы не претендуем на то, что у нас самая лучшая ПМСП в мире, мы говорим о том, что мы, как родина этих деклараций, берем на себя обязательства по реализации ее положений на самом высоком уровне», - заключил он.