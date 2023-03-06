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    ООН реализовала в Казахстане более 400 проектов – МИД

    6 Марта 2023, 18:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 30 лет ООН реализовала в Казахстане более 400 проектов на национальном, региональном и местном уровнях во многих сферах. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедшие 30 лет ООН реализовала в Казахстане более 400 проектов на национальном, региональном и местном уровнях во многих сферах, таких как сокращение неравенства, модернизация институтов, диверсификация экономики, поддержка наиболее уязвимых групп – детей, женщин, пожилых людей, мигрантов, беженцев», - сказал Айбек Смадияров на брифинге.

    Он также сообщил, что 10 марта 2023 года в здании Министерства иностранных дел Казахстана состоится брифинг в честь 30-летия присутствия ООН в нашей стране, а также заседание руководящего комитета Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021-2025 годы.

    В мероприятии примут участие первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Кайрат Умаров, постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори, главы агентств ООН и дипломатический корпус.

    «Стоит отметить, что Рамочная программа ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития является основным инструментом для достижения Повестки дня на период до 2030 года путем консолидации ключевых ресурсов стратегических партнеров – учреждений ООН, министерств, представителей гражданского общества и частного сектора», - добавил Айбек Смадияров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН МИД РК Сотрудничество
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