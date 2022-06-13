ООН призывает Ливан гарантировать безопасность своих миротворцев

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - Миссия ООН в Ливане призвала вооруженные силы страны гарантировать безопасность своих миротворцев, утверждая, что персоналу накануне угрожали вооруженные люди, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlArabiya.

В воскресенье, 12 июня, пресс-секретарь Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) Андреа Тененти сообщил в заявлении, что патруль миротворцев столкнулся накануне с «группой мужчин в штатском» недалеко от района Араб-аль-Луаиз на юге Ливана.

По его словам, они «угрожали солдатам и пытались отобрать у них оружие».

«Нападения, угрозы и акты запугивания миротворцев ВСООН вызывают серьезную обеспокоенность, и мы призываем ливанские вооруженные силы гарантировать безопасность и свободу передвижения сил ООН», - говорится в заявлении миссии.

ВСООНЛ развернуты на юге страны - оплоте шиитского движения «Хизбалла» в целях поддержания безопасности с Израилем, поскольку формально две страны все еще находятся в состоянии войны.

Власти Ливана пока не прокомментировали субботний инцидент.

ВСООНЛ работают над выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности, положившей конец Второй ливанской войне в 2006 году. Первоначально они были созданы для наблюдения за выводом израильских войск из этого района в 1978 году. Их миссия была расширена после войны 2006 года между Израилем и ливанской группировкой «Хизбалла». Это позволило миротворцам развернуться вдоль ливано-израильской границы, и оказать помощь ливанским войскам.

Это не первый случай нападения на миротворцев ВСООНЛ. В январе неизвестные напали на группу миротворцев ООН на юге Ливана, разгромив их автомобили и похитив у них служебные вещи, сообщает Israel National News.

В конце 2020 года толпа захватила оборудование у колонны ВСООНЛ на юге Ливана после того, как заблокировала ее маршрут. Инцидент, потребовавший вмешательства ливанской армии, произошел, когда автоколонна ВСООНЛ проезжала через деревню Каутариет ас-Сайяд на обратном пути на базу.

Конвой смог покинуть деревню после вмешательства армии, «хотя оборудование миротворцам не вернули», - заявили тогда в ООН.

Численность контингента ВСООНЛ составляет около 10 тыс. миротворцев. В их число входят и казахстанские военнослужащие. Сводная миротворческая рота казахстанского миротворческого полка несет службу в ВСООНЛ в составе индийского миротворческого батальона.



