ООН призывает Европу активизировать борьбу с тройным экологическим кризисом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В новом докладе ООН, представленном в среду на европейской Конференции по окружающей среде, в которой участвуют представители 54 стран, содержится призыв к более активным действиям по преодолению тройного экологического кризиса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Эксперты призывают страны Европы добиваться сокращения выбросов парниковых газов, снижения отходов, загрязнения и темпов утраты биоразнообразия. Они полагают, что решения могут быть найдены благодаря ориентации на экономику замкнутого цикла и устойчивую инфраструктуру.

Доклад был подготовлен Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

«‎‎Выводы этого доклада должны стать тревожным сигналом для региона, – сказала глава ЕЭК Ольга Алгаерова. – Историческая засуха, с которой регион столкнулся этим летом, говорит о том, чего следует ожидать в ближайшие годы, и показывает, что нельзя больше терять время».

Загрязнение воздуха

В докладе отмечается, что несмотря на определенный прогресс, загрязнение воздуха остается самым серьезным риском для здоровья в регионе.

Хотя в 41 европейской стране зафиксировано 13-процентное снижение числа преждевременных смертей от загрязнения воздуха, уровни концентрации мелких частиц по-прежнему превышают нормативы качества воздуха, установленные Всемирной организацией здравоохранения в 2005 году.

«Научные данные однозначны, – сказала глава ЮНЕП Ингер Андерсен. – Единственный путь вперед – обеспечить чистое и экологичное будущее».

Сокращение выбросов парниковых газов

Хотя выбросы парниковых газов сократились в западной части Европы – в основном в период с 2014 по 2019 год, – они растут в остальной части региона.

Несмотря на то, что использование возобновляемых источников энергии выросло в 29 странах в период с 2013 по 2017 год, регион по-прежнему в значительной степени зависит от ископаемого топлива, на которое приходится около 78 процентов энергопотребления.

Нужен план

Поскольку сброс городских и промышленных сточных вод по-прежнему представляет угрозу для здоровья населения, авторы доклада выступают за более экономное расходование воды и решение природных проблем для водохранилищ.

«Мы знаем, что нужно делать, и мы должны действовать сообща, – отметила Ингер Андерсен. – В то время как граждане получают более высокие счета за электроэнергию, чем когда-либо прежде, когда они наблюдают рекордные температуры, а водные резервуары сокращаются... Страны должны показать, что у них есть план».

Экономика замкнутого цикла

Экономика замкнутого цикла, где производство и потребление дополняют друг друга и ориентированы на эффективность использования ресурсов, поможет решить многие экологические проблемы.

Даже там, где есть сильная политическая приверженность экономике замкнутого цикла – в ЕС и других странах Западной Европы, – объемы отходов продолжают расти.

Авторы доклада призывают правительства активизировать работу по предотвращению образования отходов в процессе производства, потребления и повторного производства, например с помощью финансовых стимулов, таких как налоговые льготы.

За последние полвека добыча полезных ископаемых увеличилась в три раза, при этом на долю переработки приходится более 90 процентов потерь биоразнообразия и дефицита воды и около 50 процентов последствий изменения климата.

Развивая экономику замкнутого цикла, региональные правительства могли бы усилить управление сырьевыми ресурсами.

«Как подчеркивается в докладе, ООН разработала множество инструментов и подходов для сокращения загрязнения, охраны окружающей среды, сокращения использования ресурсов и содействия переходу к устойчивой экономике. Их внедрение должно быть значительно ускорено», – напомнила глава ЕЭК Ольга Алгаерова.

Развитие инфраструктуры

В период восстановления после пандемии COVID-19 инвестиции в развитие устойчивой инфраструктуры оказывают положительное влияние, утверждают авторы доклада.

Однако большинству стран еще предстоит разработать механизмы, учитывающие устойчивое развитие, такие как оценка масштабов загрязнения, экосистемные услуги или защита биоразнообразия, при запуске крупных инфраструктурных проектов. В докладе ООН предлагаются инструменты, которые помогут исправить ситуацию.

«Этот доклад может стать руководством для снижения выбросов, создания здоровой окружающей среды для людей и природы, эффективного управления отходами и более чистого воздуха», – подчеркнула Андерсен.





Фото: news.un.org



