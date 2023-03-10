ООН прибрела танкер для откачки нефти с заброшенного судна в Красном море

АММАН. КАЗИНФОРМ - Организация Объединенных Наций приобрела большой танкер для хранения около 1,1 млн баррелей нефти, куда перекачают нефть с разваливающегося у берегов Йемена устаревшего судна Safer. Это необходимо для предотвращения экологической катастрофы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ООН.

ООН уже несколько лет предупреждает, что Красное море и береговая линия Йемена находятся в опасности, поскольку танкер Safer может разлить в океан в четыре раза больше нефти, чем во время аварии танкера Exxon Valdez в 1989 году у берегов Аляски. Тогда разлив нефти стал причиной одной из величайших экологических катастроф в истории Соединенных Штатов.



Фото: Maxxar

Со слов постоянного координатора ООН в Йемене Дэвида Грессли, до сегодняшнего дня никто не выступил с инициативой пожертвовать танкер и ни одна компания не согласилась дать судно в аренду, сообщает Reuters.

Танкер Safer пришвартован у западного побережья Йемена более трех десятилетий назад, но не обслуживался должным образом с тех пор. В 2015 году в Йемене разразилась война между правительственными силами, поддерживаемыми коалицией во главе с Саудовской Аравией, и повстанцами-хуситами.

Судно содержит около 1,14 миллиона баррелей нефти на сумму до 80 миллионов долларов США, что с начала конфликта стало предметом разногласий в переговорах между повстанцами-хуситами и правительством Йемена, поскольку обе стороны заявили претензии на груз и судно.

Ветхий корабль называют бомбой замедленного действия, потому что он может протечь, развалиться или взорваться, вызвав экологические и гуманитарные разрушения с далеко идущими последствиями.





В итоге 9 марта Программа развития ООН (ПРООН) подписала соглашение с международной судоходной компанией «Euronav» о предоставлении запасного судна для удаления нефти с танкера.

«Приобретение ПРООН этого подходящего судна знаменует собой начало оперативной фазы скоординированного ООН плана по безопасному удалению нефти с судна Safer и предотвращению риска крупномасштабной экологической и гуманитарной катастрофы. Мы должны признать, что это очень сложная операция», - сказал глава агентства Ахим Штайнер.

Сейчас ООН всеми силами стремится собрать 129 миллионов долларов, необходимых для удаления нефти из танкера и оплаты судна, купленного у «Euronav» за 55 миллионов долларов.

Ряд правительств пообещали выделить 95 миллионов долларов, из которых 75 миллионов долларов уже выплачены. В прошлом году запущен даже публичный краудфандинг, который, как надеется Грессли, может помочь собрать больше денег, чтобы закончить данную работу.

«Если недостающие 34 миллиона долларов будут собраны быстро, операция может начаться в первой половине этого года», - сообщается на странице ООН по сбору средств.

Замещающее судно, технически известное как Very Large Crude Carrier, сейчас находится в сухом доке для модификаций и регулярного технического обслуживания перед отплытием. Оно расположено примерно в девяти километрах от йеменского полуострова Рас-Иса. Судно прибудет к танкеру Safer в начале мая.



Фото: приобретенное ООН судно Euronav VLCC/ источник: Euronav

ПРООН также заключает сейчас контракт с морской спасательной компанией «SMIT» для безопасного удаления нефти и подготовки танкера Safer к буксировке на «зеленую» свалку.

Крупный разлив нефти может опустошить рыбацкие общины на побережье Красного моря. Целые сообщества подверглись бы воздействию опасных для жизни токсинов и миллионы людей пострадали бы от загрязненного воздуха.

Сегодня Йемен уже входит в число ведущих гуманитарных катастроф в мире: более 20 миллионов человек зависят от внешней помощи, чтобы выжить. В случае разлива нефти йеменские порты Худайда и Салеф, которые имеют решающее значение для доставки в страну продовольствия, топлива и предметов первой необходимости, могут закрыться вместе с опреснительными установками, лишив миллионы людей источника воды.

Ранее Саудовская Аравия призывала к принятию срочных мер для предотвращения крупной экологической катастрофы в Красном море из-за брошенного танкера.



