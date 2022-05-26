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    ООН предупредила о дефолте в 70 странах из-за ситуации в Украине

    26 Мая 2022, 12:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава программы развития ООН Ахим Штайнер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ситуация в Украине усугубляет кризис в более 70 странах, которые могут столкнуться с дефолтом из-за роста инфляции и ставок по кредитам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Azlyrics.com.az.

    Штайнер отметил, ООН реагирует на кризис, но у многих развивающихся экономик просто не осталось денег. Западные страны сейчас тратят значительную часть бюджета на помощь другим государствам и эти финансы сокращаются.

    Для разрешения продовольственного кризиса было предложено разблокировать поставки зерновых культур из России и Украины, что позволит устранить дефицит.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    ООН Экономика Украина Кризис Мировые новости
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