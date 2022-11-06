ООН обратилась к Илону Маску по поводу Twitter

ЖЕНЕВА. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в субботу направил открытое письмо главному исполнительному директору Twitter Илону Маску, призвав к тому, чтобы права человека занимали центральное место в управлении этим каналом соцсетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Письмо последовало за сообщениями о массовом увольнении сотрудников компании в пятницу, включая команду специалистов, отвечавших за контроль за соблюдением прав человека и правил этики в Twitter.

«Соблюдение наших общих прав должно определять пределы использования и эволюции платформы», - написал Фолькер Тюрк.

В своем письме он призвал Twitter отстаивать право на неприкосновенность частной жизни и подчеркнул, что на компании лежит ответственность не допускать распространения контента, который нарушает права других людей.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter.

Также Илон Маск распустил совет директоров компании. Однако роспуск совета директоров и переход управления компанией полностью под контроль Илона Маска носит временный характер. Об этом сообщил сам предприниматель.

Согласно сообщениям СМИ, в пятницу в целях сокращения издержек были уволены тысячи сотрудников.

Фото: bb.lv



