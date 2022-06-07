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    ООН нуждается в $3 млрд для оказания помощи Афганистану

    7 Июня 2022, 14:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ООН призвала выделить Афганистану $3 млрд денежной помощи до предстоящей зимы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Ariana News.

    Международная организация обратилась с самой большой просьбой о помощи Афганистану в начале 2022 года в размере $5 млрд. Из них $600 млн было запрошено для оказания помощи нуждающимся афганцам в приграничных с Афганистаном странах и $4,4 млрд для граждан внутри исламской страны.

    Верховный комиссар ООН по делам беженцев сообщил, что на данный момент собрано всего $1,4 млрд и необходима еще огромная сумма.

    По оценкам ООН, 19,8 млн человек в Афганистане остро нуждаются в продовольственной помощи, из них 1,1 млн маленьких детей находятся под угрозой смерти.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    ООН Афганистан Мировые новости
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