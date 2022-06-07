ООН нуждается в $3 млрд для оказания помощи Афганистану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ООН призвала выделить Афганистану $3 млрд денежной помощи до предстоящей зимы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Ariana News.

Международная организация обратилась с самой большой просьбой о помощи Афганистану в начале 2022 года в размере $5 млрд. Из них $600 млн было запрошено для оказания помощи нуждающимся афганцам в приграничных с Афганистаном странах и $4,4 млрд для граждан внутри исламской страны.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев сообщил, что на данный момент собрано всего $1,4 млрд и необходима еще огромная сумма.

По оценкам ООН, 19,8 млн человек в Афганистане остро нуждаются в продовольственной помощи, из них 1,1 млн маленьких детей находятся под угрозой смерти.



