ООН: Несмотря на природные бедствия, страны продолжают заниматься саморазрушением

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В первые два десятилетия XXI века наблюдался «ошеломляющий» рост разного рода природных катастроф. Землетрясения, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия привели к гибели большого числа людей и вызвали огромные экономические потери. Вдобавок к этому практически ни одна страна мира не смогла предотвратить страшную «волну» заражений и гибели людей в результате пандемии COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Ежегодно стихийные бедствия переворачивают жизнь миллионов людей – они теряют близких, лишаются имущества и крыши над головой. Многие вынуждены покидать родные места. Однако последствия природных катастроф можно смягчить или предотвратить. Об этом заявили эксперты ООН в связи с Международным днем по снижению риска бедствий. Он отмечается 13 октября.

Сегодня Управление ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий обратилось ко всем странам со срочным призывом активизировать меры подготовки к различным катастрофам: от землетрясений и цунами до биологических угроз – таких, как новый коронавирус. Эксперты считают, что эти угрозы главным образом – результат изменения климата, и возлагают на богатые страны вину за то, что те не приняли решительных мер для снижения выбросов парниковых газов, которые ведут к глобальному потеплению.

В ООН отметили, что международным и национальным учреждениям, занимающимся подготовкой к стихийным бедствиям, удалось добиться повышения готовности стран и отдельных сообществ к природным катастрофам и наладить спасательные операции. Благодаря их усилиям и самоотверженной работе волонтеров ежегодно удается спасать жизнь множества людей.

«Однако их возможности уменьшаются с каждым годом, поскольку промышленно развитые страны не принимают решительных мер по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу», – заявила глава управления и специальный представитель Генерального секретаря по вопросам уменьшения опасности бедствий Мами Мизутори.

Согласно докладу ООН, за последние два десятилетия во всем мире произошло 7 348 стихийных бедствий, в результате которых погибли приблизительно 1,23 миллиона человек – примерно 60 тысяч в год. При этом уровень смертности в бедных странах – в четыре раза выше, чем в богатых. В общей сложности от природных катастроф за первые 20 лет нынешнего столетия пострадали более четырех миллиардов человек. А экономический ущерб от них составил размере 2,97 триллиона долларов. Для сравнения: за предыдущий 20-летний период – с 1980 по 1999 год – было зарегистрировано 4212 стихийных бедствий, в результате которых погибли 1,19 миллиона человек и пострадали в целом более трех миллиардов человек, а экономические потери составили 1,63 триллиона долларов.

Такой резкий скачок числа стихийных бедствий эксперты в основном связывают с изменением климата. При этом они отмечают, что более 40 процентов стихийных бедствий приходится на наводнения, 28 процентов - на ураганы и восемь процентов - на землетрясения.

Это, по мнению экспертов, является явным свидетельством последствий глобального потепления. В 2019 году средняя глобальная температура была на 1,1 градуса Цельсия выше доиндустриального периода. Результат – участившиеся экстремальные погодные явления, в том числе засухи, наводнения, шторма, ураганы и лесные пожары.

В ООН с сожалением констатировали, что страны не выполняют обещание, данное в Париже в 2015 году, - не допустить повышения температуры больше, чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Мами Мизутори подчеркнула, что, несмотря на тревожные научные данные, страны продолжают заниматься саморазрушением.

Что касается пандемии COVID-19, то в ООН заявили, что она «обнажила многие недостатки в управлении рисками бедствий» и рекомендовали правительствам принять срочные меры для того, чтобы более эффективно справляться с последствиями природных катастроф. При этом, по мнению специалистов, при разработке соответствующих стратегий необходимо учитывать многие факторы риска, связанные, в том числе, с бедностью, изменением климата, загрязнением воздуха, неконтролируемой урбанизацией и утратой флоры и фауны.

Несмотря на то, что экстремальные погодные явления стали в последние 20 лет «печальной нормой», только 93 страны разработали национальные стратегии по управлению рисками бедствий.

Специальный представитель Генерального секретаря подчеркнула, что многое зависит от человека, в частности, от лидеров государств, которые игнорируют предупреждения ученых.

Существует опасность того, что средняя температура повысится на 3,2 градуса Цельсия или более. Это произойдет, если промышленно развитые страны не смогут обеспечить сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 7,2 процента ежегодно в течение следующих 10 лет.



