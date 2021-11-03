Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    ООН направила самолет с гуманитарной помощью в Кабул

    3 Ноября 2021, 13:14

    ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сегодня направило чартерный самолет в Кабул с гуманитарной помощью в связи с наступлением зимы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Управления.

    Самолет с 33 тонами средств для подготовки к зиме взлетел сегодня из города Шарджа, ОАЭ, и приземлится в столице Афганистана в 15:30. Сообщается, что два таких же рейса будут осуществлены 4 и 7 ноября.

    Все больше жителей Афганистана нуждаются в гуманитарной помощи накануне зимы, которая обычно бывает суровой. Некоторые семья, которые вынужденно поменяли свое постоянное место жительство, не имеют нормального убежища, а те, кто все-таки возвратился в свои дома, не успевают подготовиться к зиме.

    Гуманитарный груз состоит из 25 килограммовых наборов, в которых содержатся напольные покрытия, перегородки и другие средства для улучшения изоляции палаток от холода. Также в них содержатся средства огнестойкости для возможности установки печей.

    Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев планирует предоставить помощь перед наступлением зимы около 500 тысячам афганцев до конца 2021 года.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    ООН Афганистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Землетрясение произошло в Афганистане
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров