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    ООН готова оказывать поддержку для устойчивого развития Казахстана

    16 Июня 2022, 13:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН, помощником администратора ПРООН Ушой Рао-Монари. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    В ходе встречи, на которой также присутствовали советник Исполнительного агентства ПРООН в Нью-Йорке Дерек Пайпер, заместитель директора Регионального бюро ПРООН по Европе и СНГ Марина Уолтер и Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш, был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества в рамках деятельности ПРООН в Казахстане.

    Алихан Смаилов напомнил, что Казахстан вступил в ООН 2 марта 1992 года, вскоре после обретения независимости.

    «С тех пор мы постоянно чувствуем поддержку ООН, а участие в ее глобальной политике и программах является одним из главных приоритетов внешней политики Казахстана», — сказал Премьер-Министр РК.

    По его словам, деятельность ПРООН в Казахстане в значительной степени сфокусирована на охране окружающей среды. Так, при участии и поддержке агентства реализованы природоохранные проекты в Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, а также создано шесть особо охраняемых природных территорий общей площадью более 2 млн га.

    Премьер-Министр подчеркнул, что Казахстан поддерживает новую Страновую программу ПРООН на 2021-2025 годы, которая затрагивает приоритетные для нашей страны направления развития.

    «Программа является актуальной в свете проводимых в стране масштабных политических и экономических реформ, обозначенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках концепции «Новый Казахстан», — сказал Алихан Смаилов.

    В свою очередь Уша Рао-Монари подтвердила готовность ООН и дальше оказывать поддержку для устойчивого развития Казахстана.

    «Успех достижения ЦУР потребует фундаментального изменения пути развития. Всего за восемь лет до 2030 года мы должны приложить больше усилий и стремления, чтобы вернуть развитие в нужное русло и двигаться дальше вперед», — сказала Уша Рао-Монари. Для этого необходимы инвестиции в людей, совершенствование социальной защиты, обеспечение качественного образования, создание достойных рабочих мест, переход на возобновляемые источники энергии и обеспечение цифровизации для всех. Такие смелые действия влекут за собой переосмысление системы финансирования ЦУР».

    По итогам встречи между МНЭ РК и ПРООН был подписан Протокол о намерениях в рамках реализации Повестки дня до 2030 года в области Целей устойчивого развития и Страновой программы ПРООН на 2021-2025 годы, который будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества Казахстана и ПРООН.

    Как сообщалось ранее, сегодня в Алматы начал работу второй региональной Саммит по Целям в области устойчивого развития (ЦУР) «За пределами COVID – на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии». Саммит организован Правительством РК в партнерстве с Программой развития ООН (ПРООН) в Казахстане при финансовой поддержке Европейского Союза и Азиатского Банка Развития (АБР).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Правительство РК Премьер-министр РК Алихан Смаилов
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