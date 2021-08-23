ООН эвакуировала еще 120 своих сотрудников и других лиц из Афганистана

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Организация Объединенных Наций эвакуировала еще 120 своих сотрудников и других лиц из Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что ООН работает над доставкой критически важной гуманитарной и другой помощи миллионам нуждающихся афганцев.

Как ранее сообщало МИА «Казинформ», Миссию ООН по содействию Афганистану передислоцировали в Алматы. Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин объяснил, почему Миссию ООН по содействию Афганистану передислоцировали именно в Казахстан. Ранее Специальный представитель и глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс рассказала, как сотрудники миссии планируют осуществлять перелеты в эту страну из Алматы.



