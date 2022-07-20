ООН: 3/4 поверхности земли и 2/3 океана находятся под негативным воздействием человека

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует готовность участников различных конференций – по климату, океану или биоразнообразию – брать на себя обязательства в сфере защиты природы, однако призывает избегать пустых обещаний. Об этом он заявил в обращении к делегатам Генассамблеи на заседании высокого уровня по вопросам экологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Выступление Генсека вновь прозвучало тревожным набатом: состояние окружающей среды стремительно ухудшается, миллион видов растений и животных – на грани исчезновения, а планета переживает тройной кризис, связанный с изменением климата, потерей разнообразия и загрязнением.

«Глобальная продовольственная система – главная причина этих потерь, – отметил Гутерриш. – Три четверти поверхности земли и две трети – океана находятся под негативным воздействием деятельности человека. Деградация земли сказывается на положении 3,2 млрд жителей планеты. Всему виной – образ жизни человека, то, как он производит, потребляет и загрязняет окружающую среду».

Однако улучшить ситуацию также способен сам человек, и сегодня, как настаивает глава ООН, пришло время принять для этого меры. «Необходимо изменить отношение к природе и нащупать новую траекторию развития», – добавил Антониу Гутерриш.

В частности, он напомнил о необходимости удержать потепление в пределах 1,5 градуса по Цельсию. Большие надежды в этом плане глава ООН возлагает на КС-27 – Конференцию по климату, которая состоится в этом году в Египте. Он ожидает, что участники форума возьмут на себя обязательства до 2030 года сократить объем эмиссий на 45 % и добиться нулевого уровня выбросов к середине века. «Сегодняшние обязательства, даже если будут выполнены, приведут к росту выбросов на 14 % уже в текущем десятилетии. Это приведет к катастрофе», – подчеркнул Генсек ООН.

Гутерриш также призвал действовать решительно в вопросах защиты биоразнообразия, в частности, до 2030 года обеспечить необходимое финансирование таких мер – 700 млрд долларов в год. Кроме того, он напомнил о необходимости отказаться от субсидий, которые вредят природе, и перенаправить их на экологичные проекты. Все это можно сделать только при многостороннем подходе к решению проблем.

«Однако, мы должны избегать пустых обещаний, – предупредил Генеральный секретарь. – Мы должны подкреплять взятые обязательства конкретными действиями и финансированием для их реализации».

Фото: А. Бурден



