Онлайн-услуги в казахстанском высшем образовании выросли почти в 50 раз за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Онлайн-услуги в области высшего образования выросли почти в 50 раз за год. Впервые на долю интернета пришлось более трети всех услуг в секторе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

В третьем квартале 2020 года в области высшего образования было оказано услуг на 89,4 млрд тг — на 29,8% больше, чем в третьем квартале 2019-го. В том числе на 64,1 млрд тг оказали услуг за счёт бюджета, на 24 млрд тг — за счёт населения, на 1,3 млрд тг — за счёт предприятий. Объём услуг через сеть Интернет в текущем году достиг 32,9 млрд тг, увеличившись сразу в 49,4 раза.

Для сравнения: в третьем квартале прошлого года услуг в области высшего образования оказали на 68,8 млрд тг, годовой рост составлял 7,1% за год. Через сеть интернет оказали услуг всего на 664,6 млн тг.

В региональном разрезе наибольший объём услуг оказали в столице: 36,9% от РК, или 33 млрд тг, рост — сразу в 1,9 раза по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Ещё почти треть услуг оказали в Алматы: 28,5 млрд тг, рост — на 4,2% за год. Замыкает тройку регионов Шымкент: 4,4% от всех услуг в секторе по РК, или 3,9 млрд тг, плюс 6% за год.

По итогам третьего квартала большую часть услуг (89,3%) в области высшего образования оказал крупный бизнес: 79,8 млрд тг, рост — на 39,7% за год. На средние предприятия пришлось 4,2 млрд тг (плюс 1,5% за год), на малые — 5,4 млрд тг (минус 29,2%).

Сегодня 84% студентов в стране обучаются в дистанционном формате, а 16% — в смешанном формате, передаёт официальный ресурс Премьер-Министра РК.

Межведомственная комиссия по противодействию коронавирусной инфекции приняла решение, согласно которому обучение по педагогическим, гуманитарным, социальным и IT-направлениям осуществляется исключительно в онлайн-режиме. По таким направлениям, как медицина, инженерные специальности, по которым трудно в дальнейшем обучать дистанционно, применяется смешанный формат.

Таким образом, смешанный формат с использованием офлайн- и онлайн-обучения применяется по таким направлениям, как «Естественные науки», «Технические науки», «Сельское хозяйство», «Здравоохранение», «Искусство». В этом случае лекции и семинары проводятся онлайн. Лабораторные и практические занятия проходят в очном формате при соблюдении санитарного режима и социальной дистанции. Вузы оснащены всей необходимой цифровой инфраструктурой для дистанционного образования.