Онлайн-урок добропорядочности для молодежи проводит Антикоррупционная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Агентства по противодействию коррупции проведен очередной онлайн урок добропорядочности на тему «Ахмет Байтурсынов – сеятель человечности и знаний», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционная службы РК.

Ахмет Байтурсынов - государственный и общественный деятель, просветитель, ученый, тюрколог, поэт и переводчик. Он ставил перед собой благородную цель – всеми усилиями дать образование казахским детям.

«Чтобы не отстать от других, мы должны быть образованными и сильными. Для того, чтобы иметь знания, необходимо учиться», – говорил он.

«Главная цель педагогической деятельности А. Байтурсынова – вырастить и воспитать подрастающее поколение честным и трудолюбивым, верным родине, готовым продолжить вековые традиции казахского народа», - отметили организаторы урока добропорядочности.

Быть истинным патриотом, честно и справедливо служить своему народу, именно этому учит история жизни Ахмета Байтурсынова. Обращаясь в своих произведениях к молодежи, Ахмет Байтурсынов отмечал, что для саморазвития необходимо стремиться к самодостаточности. Он говорил: «Вы должны быть образованными, богатыми и сильными, чтобы быть не хуже других. Вы должны учиться, чтобы получить образование. Вам нужна профессия, чтобы разбогатеть. И чтобы быть сильным, нужно единство».