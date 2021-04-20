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    Онлайн-семинары в рамках программы «Рухани жаңғыру» проходят в столице

    20 Апреля 2021, 21:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит серия онлайн-семинаров в рамках программы «Рухани жаңғыру». Мероприятие организовано в рамках обучающего семинара-тренинга «Рухани жаңғыру», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    Первый из семинаров прошел на тему «Политическая культура». С докладом выступила политолог Индира Рыстина. Сотрудники KAZGUU им.М. С. Нарикбаева приняли активное участие в мероприятии, прошедшем на платформе ZOOM. Главная цель мероприятия - разъяснение структуры политической системы, повышение политической грамотности в рамках специального проекта «Правовая культура».

    Серия семинаров продолжилась обучающей лекцией «Язык и культура». С докладом в области языкознания выступил ученый Серикзат Дуйсенгазы. В ходе онлайн-совещания он ответил на возникшие вопросы, участники поделились своим мнение по теме дискуссии. Этот семинар продолжится и завтра, 21 апреля. Его курирует общественный деятель Оразкуль Асангазы, она раскроет тему «Культ знаний».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Рухани жаңғыру Общество
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