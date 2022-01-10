Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Онлайн-саммит глав стран ОДКБ пройдет 10 января

    10 Января 2022, 09:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня как ожидается, состоится онлайн-встреча лидеров стран ОДКБ. Ранее о подготовке видеоконференции сообщила пресс-служба премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в этом году председательствует в Совете коллективной безопасности объединения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Тема номер один - ситуация в Казахстане. Развертывание Коллективных миротворческих сил в республике завершилось. Подразделения уже охраняют стратегически важные объекты. Выполнение ими задач будет продолжено до полной стабилизации обстановки.

    Напомним, Президент Казахстана предложил провести саммит ОДКБ в онлайн-формате.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ОДКБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
    Совместимость средств радиоэлектронной борьбы стран ОДКБ обсудили в Минске
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду