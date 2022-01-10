Онлайн-саммит глав стран ОДКБ пройдет 10 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня как ожидается, состоится онлайн-встреча лидеров стран ОДКБ. Ранее о подготовке видеоконференции сообщила пресс-служба премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в этом году председательствует в Совете коллективной безопасности объединения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Тема номер один - ситуация в Казахстане. Развертывание Коллективных миротворческих сил в республике завершилось. Подразделения уже охраняют стратегически важные объекты. Выполнение ими задач будет продолжено до полной стабилизации обстановки.



Напомним, Президент Казахстана предложил провести саммит ОДКБ в онлайн-формате.



