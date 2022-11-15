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    Онлайн-проверку фактического проживания организуют на избирательных участках – ЦИК РК

    15 Ноября 2022, 16:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров сообщил, что на избирательных участках организуют онлайн-сервис для проверки фактического проживания граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На всех избирательных участках граждане имеют право проверить свое включение в список избирателей. Все неоднократно получали SMS, как проверить себя в списке избирателей. Это сделано для того, чтобы мы минимизировали количество обращений в день голосования. Государство идет на дополнительные затраты. Со вчерашнего вечера второй раз рассылаем SMS-сообщения. Кто-то получил неверные сообщения, мы сегодня попросили местные исполнительные органы представить все изменения, которые внесли после передачи на избирательный участок», - сказал Константин Петров в ходе семинара-совещания по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов.

    Он уточнил, что в государственную корпорацию «Правительство для граждан» отправят уточненный список избирателей.

    «Вторая рассылка должна быть более корректной, если были какие-то ошибки, то они должны быть исправлены. Каждые выборы показывают, что есть люди, которые не находят себя в списках голосования. Для того, чтобы было максимально удобно гражданам, мы на участках организуем онлайн-сервис для проверки избирательными комиссиями фактического проживания граждан. Если гражданин зарегистрирован в другом городе, то мы не можем никак его включать в список избирателей. Ему нужно было за 30 дней внести имя в список по заявлению, либо со своего избирательного участка приходить с открепительными удостоверениями», - заявил Константин Петров.

    Ранее сообщалось, что в Астане состоялось семинар-совещание по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов Президента Республики Казахстан.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
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