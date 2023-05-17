Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С марта месяца текущего года появится онлайн прием сотрудников в пяти государственных органах. Об этом сообщил председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, отвечая на вопросы представителей СМИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы перешли на полную автоматизацию портала «Е-қызмет». Мы взяли его в руки в 2022 году. С 1 марта текущего года мы ведем пять государственных пилотных проектов. Это требование закона. Для запуска в производство того или иного проекта он должен пройти пилотную апробацию в течение одного года. Проект сейчас работает в пилотном режиме в министерствах торговли и интеграции, индустрии и инфраструктурного развития, а также в Акмолинской области, городе Шымкент и нашем агентстве. В этих государственных органах сейчас прием на службу ведется онлайн», - заявил Дархан Жазыкбаева, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ежегодной конференции «Меритократия. Добропорядочность. Инновации»,

По его словам, поступление на в госслужбу в онлайн режиме будет состоять из пяти этапов. Проведение всех процедур в электронном формате обеспечивает прозрачность.

«За 1,5-2 месяца внедрения данной системы трудоустроен пока один человек. Есть люди, которые подали заявления во все государственные органы. Мы сейчас за этим наблюдаем. Так, в настоящее время по нашей информации в Министерство торговли и интеграции направлено 8 заявлений, в Акмолинской области онлайн заявки подали 2 человека», - сказал Дархан Жазыкбаев, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Ранее председатель Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов заявил, что в Казахстане провели более 70 специальных исследований по совершенствованию сферы государственной службы.



