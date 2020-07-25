Онлайн-обучение: со столичными учителями поделятся опытом профессора Кембриджского университета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый учебный год начнется в дистанционном режиме в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В связи с этим управление образования столицы проводит подготовительные мероприятия и принимает необходимые меры для успешного старта учебного года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Центр модернизации образования акимата города Нур-Султана предлагает несколько виртуальных платформ, которые позволяют проводить онлайн-обучение. Сегодня все школы города имеют контракты с Daryn Online и Bilimland. В настоящее время учителя осваивают использование интерактивных инструментов и технологий, видеоуроки.

«Есть возможность преподавать на одной платформе, используя учебники и цифровые ресурсы. Вы можете оставить отзыв и проверить знания студента. Opiq.kz также предоставляет доступ к цифровым учебникам из Almatykitap», – рассказала в программе Astana Life Алия Макишева, директор Центра модернизации образования.

Вторая онлайн-платформа, запущенная в июне, предназначена для обмена опытом и оказания методологической помощи учителям. Каждую пятницу лучшие преподаватели посещают онлайн-конференции по определенной теме и делятся своим опытом. «Платформа педагогической практики» открыта для всех учителей.

Синдар Дауешова, заместитель директора Центра модернизации образования, отметила, что были установлены контакты с профессорами Кембриджского университета для обмена опытом.

Третья, недавно запущенная онлайн-платформа, направлена на повышение квалификации учителей. Благодаря виртуальной лаборатории педагогических навыков Academia.kz преподаватели проходят различные курсы и получают сертификаты. Виртуальная лаборатория содержит курсы, представленные Назарбаев интеллектуальными школами и лучшими преподавателями страны. Пять тысяч специалистов уже получили онлайн-сертификаты.

«Учителя проходят разные уровни, чтобы выполнить задания и получить сертификат», – говорит учительница Майра Боранбаева.

Центр модернизации образования в августе планирует провести онлайн-тренинг «Цифровая педагогика: обучение и практика». Он охватит 12 480 учителей.