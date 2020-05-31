Онлайн-мероприятия прошли ко Дню памяти жертв политических репрессий в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 31 мая – День памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. К этой дате в Восточном Казахстане на различных онлайн-платформах запустили серию документальных публикаций, видеолекций, видеоэкскурсий, круглых столов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В 20 веке на территории нашего государства были образованы самые крупные подразделения ГУЛАГа: КарЛаг, Степлаг, АЛЖИР. В 30-40-е годы в Казахстан насильственно были депортированы целые народы с различных регионов: сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев. А в послевоенные годы массовой депортации подверглись немцы, греки, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, крымские татары и другие народы. Выжить им помогли милосердие, доброта и гостеприимство нашего народа.

Сегодня потомки этих людей свободно живут в суверенном Казахстане, внося достойный вклад в развитие страны, которую считают своей Родиной.

Ко Дню памяти жертв политических репрессий в Централизованной библиотечной системе имени Оралхана Бокея в онлайн-режиме запустили серию документальных публикаций под рубриками «Жаралы жылдар жаңғырығы» и «Истерзанное сердце». Серия «Истерзанное сердце» знакомит пользователей социальных сетей с отрывками из книг казахстанских писателей: М.Мусина, Г.Бельгера, Е.Кузнецовой, В.Могильницкого, А.Әлжанова, Б.Қойшыбаева.

Рубрика «Жаралы жылдар жаңғырығы» включает в себя документальные эссе и материалы о восточноказахстанцах, пострадавших от массовых политических репрессий и периода голодомора.

Областная библиотека имени А.С. Пушкина презентовала тематическую книжную выставку литературы, освещающую события тех трагических лет. Среди книг представлены «Летопись народной трагедии», «Страницы трагических судеб», сборник «Красный террор: политическая история Казахстана», документальная повесть «Великий джут. В «Книге скорби» впервые отражены списки граждан Восточно-Казахстанской области, пострадавших в годы политических репрессий.

Восточно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей опубликовал в социальных сетях видео-экскурсию «Жизнь во имя свободы» и видеолекцию «Трагические страницы истории края».

Восточно-Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-ландшафтный музей-заповедник опубликовал видеолекцию «Жертвы репрессий». Сотрудники музея-заповедника рассказали о представителях казахской национальной интеллигенции, видных деятелях науки и культуры, пострадавших в результате политических репрессий: А. Букейханове, М. Дулатове, А. Байтурсынове, Ж. Аймауытове и других, кто сыграл важную роль в становлении независимости Республики Казахстан.

День памяти жертв политических репрессий напоминает о том, какие испытания выпали на долю предыдущих поколений, и помогает осознавать достижения суверенитета, главным из которых являются мир и согласие в обществе. Память о жертвах репрессий и голода священна для современного поколения казахстанцев, и всегда будет оставаться таковой.