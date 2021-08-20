Онлайн курс «Школа приемных родителей» презентовали в КИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня семьи в Казахстанском институте общественного развития «Рухани жаңғыру» состоялась презентация онлайн курса «Школа приемных родителей». Данный курс был разработан Центром по изучению института семьи КИОР совместно с общественным фондом «Семейная академия» и благотворительным фондом «Ковчег», передает МИА «Казинформ».

«Онлайн курс «Школа приемных родителей был разработан в помощь тренерам, которые занимаются подготовкой в рамках данных обучающих семинаров. Планируется, что курс будет также представлен для широкой общественности, которая интересуется данной проблематикой в образовательных или научных целях», - подчеркнула заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» Асем Кайдарова.

Онлайн курс будет размещен в свободном доступе на сайте kipd.kz, в аккаунтах КИОР в социальных сетях, а также направлен всем заинтересованным организациям, занимающимся обучением приемных родителей.

На онлайн курсе рассматриваются такие вопросы, как мотивация будущих приемных родителей, психологическая травма у детей, специфические особенности детей, воспитанников интернатных учреждений, теория привязанности и др. В настоящее время готовится второй модуль обучающего курса.

В ходе презентации выступили тренеры, которые занимаются обучением приемных родителей - эксперт ОФ «Семейная Академия» Зухра Абрахманова, специалист по социальной работе ЦПДС при ЧОУ «SOS Детская деревня Астана» Анастасия Литвинова, а также педагог – психолог КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» акимата г.Нур-Султан Асем Тукенова. Кроме того, своим мнением поделился координатор программ ЮНИСЕФ по защите детства Азамат Жаманчинов.

По итогам мероприятия руководитель Центра по изучению института семьи КИОР Айгуль Ракишева заключила, что проект «Онлайн - школа приемных родителей» призван содействовать развитию института приемной семьи и подготовки специалистов, работающих с семьей и детьми, а также осуществляющих обучение кандидатов в приемные родители, как важного инструмента профилактики первичного и вторичного сиротства.