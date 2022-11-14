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    Онлайн-кредиты на 10 млн тенге оформил на костанайцев мошенник

    14 Ноября 2022, 14:34

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Мошенник обманул жителей на 10 миллионов тенге в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Полицейские Костаная задержали 29-летнего мошенника, который обманным путем оформил онлайн-кредиты на 15 жителей региона. Ущерб составил около 10 миллионов тенге.

    «Мужчина входил в доверие к незнакомым людям и представлялся иностранцем. Он рассказывал, что находится в затруднительном положении и остался без денег. Злоумышленник просил у них реквизиты банковских счетов, якобы для того, чтобы его родственники перечислили ему деньги», - проинформировал оперуполномоченный УП города Костаная Саят Асанов.

    Через телефоны доверчивых потерпевших подозреваемый оформил онлайн-кредиты - денежные и на покупку различных товаров.

    В настоящее время по всем фактам проводятся досудебные расследования по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью Криминал Мошенничество Костанай
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