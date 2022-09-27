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    Онлайн-бронирование очереди в ЦОНах планируют внедрить для нерезидентов

    27 Сентября 2022, 16:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за наплыва граждан России в Казахстан Центры обслуживания населения усилили работу в ряде регионов страны. Об этом сообщил вице-министр министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для обслуживания иностранных граждан нами принято решение отдельно усилить ЦОНы в городах Астана и Алматы, а также в Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской и Акмолинской областях», - заявил Асет Турысов на пресс-конференции в СЦК.

    Он сообщил, что иностранные граждане в указанных 8 областях могут обратиться в усиленные ЦОНы по следующим адресам:

    - г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6а;

    - г. Астана, ул. Сауран, 7;

    - г. Павлодар, ул. Павлова, 48;

    г. Уральск, ул. Жамбыла, 81/2;

    г. Костанай, ул. Гашека, 14;

    г. Петропавловск, ул. Ауезова, 157;

    г. Кокшетау, ул. Ауезова, 189а; г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 249.

    По его словам, в вышеназванных ЦОНах количество рабочих мест для оформления ИИН увеличено на 108.

    «Хочу отметить, что граждане РК будут как и раньше получать свои услуги в обычном режиме.Сохраняется возможность заблаговременного бронирования очереди для граждан РК через приложение «Мобильный ЦОН», eGov mobile, Телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал eGov и по номеру единого контакт-центра 1414. Принятые меры помогут обеспечить предоставление услуг казахстанцам и иностранным гражданам в штатном режиме», - заверил он.

    Вице-министр проинформировал, что с декабря 2021 года в наших загранучреждениях ведется работа по выдаче ИИН и ЭЦП.

    «На сегодня также планируется вывести возможность онлайн бронирования для нерезидентов, что позволит планировать поход в ЦОН и снизить нагрузку. Также нерезиденты отдельно могут позвонить на 1414, для того чтобы заранее проконсультироваться», - сказал А. Турысов.

    Ранее вице-министр ведомства заявил , что получение ИИН больше всего наблюдается в Астане, Алматы и других приграничных городах и регионах. Только за вчерашний день было принято 13 тыс. заявок.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Цифровой Казахстан Общество мигранты ЦОН МЦРИАП
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