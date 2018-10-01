Они приехали поддержать «Астану» - интервью с семейной парой из Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Махаббат Тусупбаева и Дамьен Фои живут во Франции. Дамьен пишет о казахстанском футболе, а супруга Махаббат во всем его поддерживает. Корреспондент СИА «SPORTINFORM» побеседовал с гостями Астаны, которые прилетели из Франции специально к матчу «Астана» - «Ренн», передает МИА «Казинформ».

О ЗНАКОМСТВЕ ДРУГ С ДРУГОМ И О СЕБЕ

- Когда и где вы познакомились друг с другом?

МТ: Мы познакомились во Франции, в Париже. Нас сблизил языковой сайт, с помощью которого я изучала французский, а Дамьен - русский.

ДФ: Махаббат приезжала во Францию во время отдыха, на расстоянии мы общались через Интернет.

- Вы можете говорить о себе как о журналисте?

ДФ: Честно говоря, нет. Я не являюсь профи в этом деле. Я работаю с букмекерской конторой из Франции. Но мне действительно нравится писать новостные заметки, материалы о спорте, так что, мне нравится журналистика. За работу, которую я проделываю на сайте (footballski.fr), ничего не получаю. Это мое хобби, мне интересно этим заниматься. В основном я пишу о казахстанском футболе. Мои друзья также пишут о футболе. Они тоже предпочитают освещать чемпионаты из восточной Европы.

- Махаббат, а вы интересовались футболом до знакомства с Дамьеном?

МТ: Нет, абсолютно, просто ноль (смеется). Если говорить о нынешней ситуации, то я смотрю футбол практически каждый день, я перевожу материалы с одного языка на другой. Но я не являюсь экспертом.

О ДРУЖБЕ С ИГРОКОМ «КАЙСАРА» И ЛЮБИМОЙ КОМАНДЕ

- На каких казахстанских стадионах вы уже были?

ДФ: Мы уже были на стадионе «Иртыша». Также посещали стадион «Кайсара». В Кызылорде нас встретил мой хороший друг Матиас Курьор, выступающий за кызылординскую команду. Мы оставались у него на ночлег, а после этого сходили на игру. Тот матч проходил на запасном поле, потому что качество основного было плохим. Также мы были на стадионе «Кайрата». Скоро я впервые увижу изнутри «Астана Арену». В будущем же хотелось бы съездить в Актобе, потому что я наслышан об атмосфере на их домашних матчах.

- Ваша любимая команда в Европе?

ДФ: Безусловно, это моя родная команда - «Бордо». Сейчас я также очень интересуюсь «Астаной» и чемпионатом Казахстана в целом.

- Противостояние «Бордо» с «Кайратом» все еще в памяти?

ДФ: Да, конечно. Это были сложные игры для «Бордо». Но мы понимаем, что у нас уже нет той команды, которая была когда-то и выигрывала чемпионат, а также доходила до четвертьфинала Лиги Чемпионов. Это были мои лучшие времена в качестве поклонника «Бордо».

О КАЗАХСТАНЕ В ЦЕЛОМ И О ПРОБЛЕМАХ «ИРТЫША»

- Что ж, сейчас вы здесь, в Астане. Расскажите, что думаете о нашей стране?

ДФ: Люди здесь очень дружелюбные. Астана - это молодая и красивая столица. Также я люблю красивый город Алматы. Теперь я хочу посетить новые города Казахстана.

- Люди во Франции интересуются о том, почему вы пишите именно о казахстанском футболе?

ДФ: Я пишу о вашем футболе, потому что я им действительно интересуюсь. Ваш чемпионат очень специфический, сильно отличается от европейских турниров. Мне самому всегда интересно узнавать что-то новое из казахстанского футбола. Ну и, конечно же, здесь сыграло свою роль и то, что моя супруга казашка (улыбается).

МТ: Я предполагаю, что Дамьен интересовался обо всем этом еще до нашего знакомства (улыбается). Он часто задавал мне вопросы про историю Казахстана, про каганаты.

- Махаббат, я так понял, что вы из Павлодара. Вы являетесь болельщицей «Иртыша»?

МТ: Нет. Я стала интересоваться футболом только после знакомства с Дамьеном. На стадион в Павлодаре я ходил максимум два раза.

- Что вы знаете о сегодняшнем «Иртыше»?

МТ: Я не знаю многого. Думаю, что об этом лучше спросить Дамьена (улыбается).

ДФ: Я знаю, что у «Иртыша» сейчас большие трудности. Болгарский тренер Димитар Димитров вернулся в команду, но его возвращение нельзя назвать успешным. «Иртыш» - историческая команда, поэтому будет очень обидно, если павлодарцы по итогам сезона покинут Премьер-лигу. Да, я слышал о том, что Премьер-лигу могут расширить до 14 команд. Однако мое мнение таково, что это негативно скажется на вашем чемпионате. У некоторых команд, к сожалению, нет хороших стадионов и нормального газона. Я думаю, что будет лучше, если будет меньше команд. Уровень лиги будет выше.

О ДРУГИХ ВИДАХ СПОРТА И О БУДУЩЕМ КАЗАХСТАНСКОГО ФУТБОЛА

- Немного отодвинемся от футбола. Вы интересуетесь другими видами спорта?

ДФ: Чтобы работать, я должен интересоваться всеми видами спорта. Я люблю теннис, я люблю велоспорт. Думаю, что когда французы слышат о Казахстане, то в первую очередь на ум приходит Александр Винокуров и велокоманда «Астана». Также я интересуюсь хоккеем. Кстати, сегодня с супругой мы собираемся посетить матч «Барыса» (03.10.2018 - прим. ред.).

- Вы интересуетесь теннисом, баскетболом, да и вообще всеми видами спорта. Но проявляется ли у вас заинтересованность, к примеру, в казахстанском теннисе?

ДФ: Не сказал бы, что я интересуюсь, но знаю о Михаиле Кукушкине, о Зарине Дияс.

- Вы уже бывали в Астане ранее?

ДФ: Это мое второе путешествие в Астану. Я уже был тут в прошлом году, но на «Астана Арене» я буду впервые.

- Что еще скажете о нашем футболе?

ДФ: Хотелось бы поделиться мыслями о молодых футболистах. Я считаю, что многим командам реально не хватает хорошей академии. Я помню, как играла молодежка «Астаны» в юношеской Лиге УЕФА в 2015 году, тогда их дебют меня расстроил. Но это было уже приличное время назад. К основному составу «Астаны» стали часто привлекаться молодые таланты из других команд. Я знаю о Дидаре Жалмукане, знаю о футболистах, которые перешли в «Астану» в начале сезона из «Тараза» и «Акжайыка» (Бахтиер Зайнутдинов и Юрий Перцух - прим. ред.). Я считаю, что молодым игрокам нужно больше доверять.

О СБОРНОЙ ФРАНЦИИ

- Чуть не забыл спросить. Что скажете о победе сборной Франции на ЧМ-2018?

ДФ: Многие говорят, что французы играли в слишком оборонительный и не привлекательный футбол. Но это методы тренера Дидье Дешама, футбол которого вообще сложно назвать зрелищным. В какой-то степени сборной повезло, что у игроков имеется высокий уровень индивидуального исполнительского мастерства.

- Можете сказать, что были поистине рады этой победе?

ДФ: Нет, нет. В стране, если честно, не очень хорошая атмосфера. Все эти деления по разным признакам и принадлежностям вредит миру. Я бы не сказал, что эта победа меня реально обрадовала.

МТ: В финале мы вовсе поддерживали сборную Хорватии.

- Кто самый лучший французский игрок сейчас?

ДФ: Для меня это Антуан Гризманн и Н'Голо Канте.

- Ну и, напоследок, прогноз на матч «Астана» - «Ренн»...

ДФ: Считаю, что у «Астаны» отличные шансы победить. Свой стадион, искусственное покрытие, болельщики. А еще у французской команды нет нескольких лидеров, которые остались дома. Мой прогноз - победа «Астаны». Мы придем и поддержим «Астану».

Напомним, что матч между «Астаной» и «Ренном» состоится сегодня, 4 октября. Матч начнется в 20.50 по времени Астаны, а трансляцию игры вы можете увидеть на телеканале «QazSport».