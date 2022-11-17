Они настоящие волшебники - сотни родителей недоношенных детей поблагодарили врачей Алматы

17 Ноября 2022, 21:32

17 Ноября 2022, 21:32

Они настоящие волшебники - сотни родителей недоношенных детей поблагодарили врачей Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в мире отмечается Международный день недоношенного ребенка. В связи с этой датой в роддомах Алматы прошли торжественные мероприятия, куда были приглашены семьи, у которых когда-то родились недоношенные дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный день недоношенных детей отмечается ежегодно 17 ноября по всему миру, чтобы повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей.

«Сегодня нас пригласили в Центр перинатологии и детской кардиохирургии. Я родила свою дочку здесь на 25 неделе беременности, вес ее составлял при рождении 527 граммов, и ситуация у нас была очень сложная. Второго ребенка - мальчика я также родила здесь, к сожалению, тоже недоношенного, он весил 900 граммов. До сих пор не верится, что все это произошло со мной. Но, благодаря врачам, мы смогли перешагнуть через все пороки, которые грозят таким крошкам. Мы три месяца находились в реанимации и еще два месяца в отделении патологии. Сейчас с моими детьми все хорошо», - со слезами на глазах вспоминает Меруерт Сулейменова.

Пациентка Центра перинатологии и детской кардиохирургии Айгуль Уксукбаева также поделилась своей историей.

«Даже спустя года я помню каждый день моего ребенка, когда он боролся за свою жизнь. Так случилось, что роды начались преждевременно, когда я находилась на шестом месяце беременности. Своего сына я родила на 24 неделе беременности, его вес составлял 680 грамм. Из-за того, что он родился преждевременно, на 24-й неделе, его внутреннее строение было не полностью развито. Он не мог самостоятельно дышать, и его сразу увезли в реанимацию. Мы с сыном вышли ровно через три месяца. Хочу поблагодарить всех врачей и медсестер, которые сделали все возможное, чтобы спасти моего ребенка в такой сложный период», - добавила она.

Пациентка Городского родильного дома №2 города Алматы Назгуль Орынбаева родила сына недоношенным. Она заявила, что 10 дней акушеры, неонатологи и анестезиологи боролись за жизнь ребенка в стенах реанимации, четыре дня он находился на аппарате СИПАП (режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением).

«После этого мы были переведены для дальнейшего выхаживания в отделение неонатологии, где я уже находилась вместе с ним. Ежедневно сын активно набирал в весе. Благодаря слаженной работе бригады врачей городского родильного дома №2, состояние моего ребенка нормализовалось. Сегодня нам уже 1,5 года. Я от всего сердца благодарна врачам», - сказала мама малыша.

По словам главного внештатного педиатра-неонатолога Алматы, заместителя главного врача по детству Центра перинатологии и детской кардиохирургии Елены Плужниковой, недоношенным ребенок считается, если он родился до 37 недели беременности. Причины преждевременных родов могут быть связаны с наличием у женщины хронической соматической патологии, преждевременных родов в прошлом, вредными привычками или профессиональной вредностью на производстве, наличием у матери внутриутробной инфекции. Бывают случаи, когда установить причину так и не удается.

«По статистике, примерно каждый 12-й ребенок в Алматы рождается недоношенным. Ежегодно в мегаполисе рождается около 5 тысяч детей в сроке до 37 недель, более 250 из них имеют экстремально низкую массу тела - до 1000 граммов», - отмечает Елена Плужникова.

Среди всех недоношенных детей особые сложности со здоровьем отмечаются у детей с экстремально низкой массой тела (менее 1 кг).

«Для выхаживания таких малышей необходима сложная аппаратура, дорогостоящие медикаменты, высококвалифицированный медицинский персонал и, конечно, бесконечная любовь и терпение родителей. Выхаживание недоношенных детей требует специфического, высокотехнологичного и наиболее интенсивного ухода. Кроме того, рождение недоношенного ребенка ‑ это серьезнейший стресс для родителей, которые нуждаются не только в материальной и физической поддержке, но и в психологической помощи, ибо выхаживание и воспитание детей, родившихся недоношенными, требует особых знаний, навыков, терпения, настойчивости и ответственности не только от медиков, но и от родителей», - рассказывает специалист.

По данным пресс-службы управления общественного здравоохранения, в Алматы четко и слаженно работает система оказания перинатальной помощи матерям и детям, благодаря чему своевременное и современное применение наиболее прогрессивных способов выхаживания, лечения и реабилитации недоношенных детей позволяет уже к 1,5-2 годам догнать своих сверстников в развитии.