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    Ондасын Уразалин прокомментировал спецоперацию Антикоррупционной службы в сфере сельского хозяйства

    4 Ноября 2021, 14:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал спецоперацию, проведенную Антикоррупционной службой в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несколько дней назад была опубликована информация о том что Антикоррупционная служба подтвердила задержания в сфере сельского хозяйства. Среди них есть и Актюбинская служба. Знаете ли об этом? Сколько чиновников и кто они, в чем конкретно их обвиняют?», - спросили журналисты акима Ондасына Уразалина в ходе пресс-конференции в СЦК.

    «Если под словом «чиновник», как вы говорите, понимать госслужащих, то среди них никого нет. Уголовное дело, насколько я имею информацию, возбуждено по факту приобретения и установки солнечных панелей, на которые предполагалось до 80% субсидирования. Насколько мне известно, этим занимался Национальный аграрный научный образовательный центр, его представители на территории Актюбинской области. Но это не чиновники, не госслужащие. На сегодня обвиняются в присвоении, растрате, хищении - не знаю, как будут квалифицировать правоохранительные органы, значительных средств, которые были выделены на субсидирование. Насколько я знаю, следственные мероприятия проводятся на территории области. Два человека из наццентра были задержаны», - заявил Ондасын Уразалин, отвечая на вопросы во время пресс-конференции.

    По словам акима, конкретных обвинений сотрудникам местных исполнительных органов не предъявлено.

    «Что касается местных исполнительных органов, всю необходимую документацию, которая была у нас запрошена, мы ее предоставили. Это касается деятельности крестьянских хозяйств. На сегодняшний момент каких-то конкретных обвинений сотрудникам местных исполнительных органов не предъявлены», - отметил Ондасын Уразалин.

    Ранее сообщалось , что Антикоррупционной службой в результате масштабной спецоперации пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского хозяйства и акиматов городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.

    По информации ведомства, они занимались хищением бюджетных средств, выделенных на субсидирование, а также организовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Актюбинская область Коррупция Акимат Сельское хозяйство
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