Ондасын Уразалин прокомментировал спецоперацию Антикоррупционной службы в сфере сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал спецоперацию, проведенную Антикоррупционной службой в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несколько дней назад была опубликована информация о том что Антикоррупционная служба подтвердила задержания в сфере сельского хозяйства. Среди них есть и Актюбинская служба. Знаете ли об этом? Сколько чиновников и кто они, в чем конкретно их обвиняют?», - спросили журналисты акима Ондасына Уразалина в ходе пресс-конференции в СЦК.

«Если под словом «чиновник», как вы говорите, понимать госслужащих, то среди них никого нет. Уголовное дело, насколько я имею информацию, возбуждено по факту приобретения и установки солнечных панелей, на которые предполагалось до 80% субсидирования. Насколько мне известно, этим занимался Национальный аграрный научный образовательный центр, его представители на территории Актюбинской области. Но это не чиновники, не госслужащие. На сегодня обвиняются в присвоении, растрате, хищении - не знаю, как будут квалифицировать правоохранительные органы, значительных средств, которые были выделены на субсидирование. Насколько я знаю, следственные мероприятия проводятся на территории области. Два человека из наццентра были задержаны», - заявил Ондасын Уразалин, отвечая на вопросы во время пресс-конференции.

По словам акима, конкретных обвинений сотрудникам местных исполнительных органов не предъявлено.

«Что касается местных исполнительных органов, всю необходимую документацию, которая была у нас запрошена, мы ее предоставили. Это касается деятельности крестьянских хозяйств. На сегодняшний момент каких-то конкретных обвинений сотрудникам местных исполнительных органов не предъявлены», - отметил Ондасын Уразалин.

Ранее сообщалось , что Антикоррупционной службой в результате масштабной спецоперации пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского хозяйства и акиматов городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.

По информации ведомства, они занимались хищением бюджетных средств, выделенных на субсидирование, а также организовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей.