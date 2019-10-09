Ондасын Уразалин: Нужно показать новые грани истории Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Необходимость более глубокого изучения истории Актюбинской области отметил на встрече с известным историком Радиком Темиргалиевым аким области Ондасын Уразалин. В свою очередь, историк рассказал о своих планах по изучению истории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

Аким области рассказал гостю об итогах реализации программы «Рухани жаңғыру».

«Актюбинская область известна своей богатой историей и экспонатами, представляющими большую ценность, а памятники служат свидетельством исторических событий,

происходивших на нашей территории. Некоторые из них изучены не до конца. В этом направлении нам необходима поддержка со стороны известных историков, совместно с ними мы планируем реализовать множество интересных проектов. Главная задача, которая стоит перед нами – показать новые грани истории региона. Со своей стороны мы готовы создать все условия для плодотворной работы», - сказал Ондасын Уразалин.

Главный эксперт Института мировой политики и экономики при Фонде Первого Президента РК Радик Темиргалиев рассказал, что получил много информации о богатой истории региона. Он вручил акиму области 4-томник своих работ, поделившись планами о более глубоком изучении истории и культуры региона.

Ондасын Уразалин поблагодарил его и преподнес ему в подарок энциклопедию Актюбинской области.

В завершение встречи глава региона поручил руководителю областного управления культуры, архивов и документации Нурхану Кадирбаеву работать совместно с Радиком Темиргалиевым.