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    Ондасын Уразалин: Нужно показать новые грани истории Актюбинской области

    9 Октября 2019, 18:05

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Необходимость более глубокого изучения истории Актюбинской области отметил на встрече с известным историком Радиком Темиргалиевым аким области Ондасын Уразалин. В свою очередь, историк рассказал о своих планах по изучению истории региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

    Аким области рассказал гостю об итогах реализации программы «Рухани жаңғыру».

    «Актюбинская область известна своей богатой историей и экспонатами, представляющими большую ценность, а памятники служат свидетельством исторических событий,

    происходивших на нашей территории. Некоторые из них изучены не до конца. В этом направлении нам необходима поддержка со стороны известных историков, совместно с ними мы планируем реализовать множество интересных проектов. Главная задача, которая стоит перед нами – показать новые грани истории региона. Со своей стороны мы готовы создать все условия для плодотворной работы», - сказал Ондасын Уразалин.

    Главный эксперт Института мировой политики и экономики при Фонде Первого Президента РК Радик Темиргалиев рассказал, что получил много информации о богатой истории региона. Он вручил акиму области 4-томник своих работ, поделившись планами о более глубоком изучении истории и культуры региона.

    Ондасын Уразалин поблагодарил его и преподнес ему в подарок энциклопедию Актюбинской области.

    В завершение встречи глава региона поручил руководителю областного управления культуры, архивов и документации Нурхану Кадирбаеву работать совместно с Радиком Темиргалиевым.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область История Казахстана Рухани жаңғыру
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