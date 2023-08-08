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    Она кричит от боли: немец держал собственную жену в плену 12 лет

    8 Августа 2023, 10:51

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во Франции арестовали гражданина Германии за то, что он держал собственную супругу в плену в течение последних 12 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Французская полиция обнаружила женщину в спальне квартиры семейной пары с обритой головой. Вход в спальню был закрыт при помощи железной проволоки, видимо для того, чтобы женщина не смогла выйти.

    Дом, где проживала семейная чета, находится недалеко от границы с Германией. Женщина, которой 53 года, каким-то образом смогла дозвониться до полиции в Германии, которая, в свою очередь, предупредила французских коллег.

    После обнаружения и осмотра состояние здоровья женщины описали как «плохое». Помимо женщины в квартире находились около девяти кошек. Французская полиция сообщила, что на теле женщины не было следов крови или насилия.

    55-летний муж задержан по подозрению в похищении человека и других правонарушениях. На момент задержания мужчина был безработным. Ранее он работал в промышленном секторе в Германии.

    Немецкая газета Bild взяла интервью у соседей, которые поведали, что мужчина сказал им, что у его жены рак, и что она «кричала от боли из-за болезни».

    Соседка Алисия рассказала AFP, что женщина никогда не выходила из дома. Хотя она слышала крики и думала, что они были вызваны болезнью. Она описала мужчину как «очень вежливого, милого».

    Эрика, еще один свидетель, живущая на соседней улице, заявила, что в последний раз видела женщину «может быть, 10 лет назад» и подумала, что «возможно, она умерла или уехала».

    По сообщениям французских СМИ, полиция нашла в квартире блокнот-дневник, в котором, как предполагалось, мужчина вел записи о своих действиях, в том числе о том, когда он кормил свою жену.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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