Он не любил рассказывать о войне - дочь ветерана ВОВ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ветеран ВОВ Мурат Джаниев не любил рассказывать своим близким о трагических событиях военных лет. Родственники знают лишь, что он воевал на «Катюше», и для того, чтобы их расположение не обнаружил противник, им часто приходилось менять место дислокации. Своими воспоминаниями об отце с корреспондентом МИА «Казинформ» поделилась дочь героя Мира Джаниева.

Мурат Джаниев родился 15 февраля 1924 года в Ерейментауском районе. Оставшись в пятилетнем возрасте без отца, он вынужден был выехать с родственниками из-за репрессий в Азовский район Омской области. Из трех братьев Мурат был самым младшим.

Когда парню исполнилось 18 лет, в 1942 году его направили обучаться в Омское второе гвардейское минометное училище. Позже он был командиром орудий 83-его гвардейского минометного полка и участвовал в обороне Москвы.

«Там он заболел туберкулезом, и его комиссовали. Он уехал в Азовский район на реабилитацию. В мае 1944 года в городе Колпашево Томской области он был назначен командиром отделения 385-го учебного полка. Там он пробыл около года и по болезни вернулся в Омскую область», - рассказывает Мира Джаниева.

До конца войны он работал в школе преподавателем. В 1944 году вступил в партию. В 1948 году окончил омскую двухгодичную партийную школу, в 1956-1961 годах обучался в заочной высшей партийной школе при ЦК КПСС.

«Когда началось освоение целинных земель, его вместе с земляками пригласили в Казахстан. Папа приехал сюда в 1952 году и по распределению попал в Щучинский район Кокчетавской области. Работал там заведующим отделом пропаганды и агитации в щучинском райкоме партии. С 1954 по 1957 годы был уже в кокчетавском обкоме. С 1960 по 1967 – председатель профкома работников госторговли и кооперации, с 1968 по 1975 годы – председатель щучинского райисполкома. Потом с 1975 года до пенсии работал председателем обкома профсоюза работников транспорта и шоссейных дорог в Кокшетау. Оттуда он ушел на пенсию, но получил ее всего один раз – попал в автомобильную аварию и, не дожив ровно месяц до своего 61-го дня рождения, ушел из жизни», - продолжает рассказ дочь ветерана.

Мурат Каракенович всегда старался работать на благо окружающих его простых людей, поэтому в его адрес до сих пор звучат только теплые слова.

«Если людям негде было ночевать, папа всех привозил к нам домой. Он был очень скромный, выдержанный, открытый... Отец не любил говорить о войне. Все знали только, что он воевал на «Катюше». Последнее, что он рассказывал, – это то, как они быстро меняли позиции, чтобы враг не нашел их орудия. Папа очень любил 9 мая – мы всегда отмечали его по-особенному. Любил фильмы и книги о войне и считал, что всю правду о боях рассказал Бауржын Момышулы», - продолжает М. Джаниева.

Свою любовь Мурат Каракенович встретил также в Азовском районе. Она тоже была из Казахстана. И когда ему исполнилось 18 лет, молодые успели пожениться перед отъездом парня на обучение. Все это время девушка его ждала... Супруги воспитали шестерых детей.

О том, каким принципиальным был М. Джаниев, говорит и нетерпение к привилегиям и поблажкам для его семьи. Когда его детям в школьные годы предлагалось за хорошую учебу поехать в Артек, он высказывал свое категоричное нет!

«Помню, тогда он сказал мне: «Я знаю, что ты хотела поехать в Артек, но пойми: ты живешь с папой и мамой, у тебя нормальные условия жизни, ты ездишь к родственникам в Алматы, Омск... А есть дети, которые ничего этого не видели, пусть они побывают в Артеке!» И позже, всегда, когда был выбор отправить за заслуги кого-то куда-то, мы никогда не попадали в этот список», - добавляет М. Джаниева.

Сегодня у Мурата Каракеновича 15 внуков и 17 правнуков, и все они гордятся историей своего героического деда и прадеда. Ежегодно 9 Мая семья вновь собирается за большим достарханом, чтобы почтить память своего великого предка и всех тех, кто сражался за свободу своего народа с иноземным захватчиком.



