Омикрон-штамму более подвержены люди от 20 до 30 лет - главсанврач Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В июне месяце было проведено молекулярно-генетическое исследование 30-ти положительных проб заболевших КВИ. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Результаты генотипирования показали, что 6 из 30 (20%) образцов принадлежат к генетической линии BA.1 Omicron, 9 из 30 (30%) образцов принадлежат к генетической линии ВА.5 Omicron, 15 из 30 (50%) образцов принадлежат к генетической линии ВА.2 stealth-omicron (стелс-омикрон). На сегодняшний день доминирующей генетической линией остается ВА.2 stealth-omicron (стелс-омикрон)», - сказала Сархат Бейсенова.

Спикер отметила, что штамм «омикрон» с подвидами характеризируется высокой контагиозностью, заражению подвержены все возрасты. Однако более подвержены лица от 20 до 30 лет.

«Также он более заразен, чем «дельта». Клиническими симптомами является усталость, головная боль и повышение температуры тела», - добавила Сархат Бейсенова.