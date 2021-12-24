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    «Омикрон»-штамм в Казахстане не зарегистрирован - Минздрав

    24 Декабря 2021, 15:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штамм «омикрон» в Казахстане не зарегистрирован. Информацию о выявлении штамма «омикрон» в Западно-Казахстанской области опровергли в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В мессенджерах распространялась данная информация, что является фейком. Заместитель руководителя Западно-Казахстанского областного департамента санитарно - эпидемиологической службы Гульдана Кереева официально сообщила, что данная информация является недействительной, в Западно-Казахстанской области ни одного случая не зарегистрировано», - сообщили в пресс-службе.

    По информации ведомства, руководитель одного из СМИ, опубликовавшего данную информацию, извинился перед читателями и удалил данные.

    Напомним, ранее сообщалось, в Западно-Казахстанской области с 4 декабря из-за границы прибыло 116 казахстанцев. Прилетевшие в ЗКО казахстанцы находятся под наблюдением.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Западно-Казахстанская область Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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