«Омикрон»-штамм в Казахстане не зарегистрирован - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штамм «омикрон» в Казахстане не зарегистрирован. Информацию о выявлении штамма «омикрон» в Западно-Казахстанской области опровергли в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мессенджерах распространялась данная информация, что является фейком. Заместитель руководителя Западно-Казахстанского областного департамента санитарно - эпидемиологической службы Гульдана Кереева официально сообщила, что данная информация является недействительной, в Западно-Казахстанской области ни одного случая не зарегистрировано», - сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, руководитель одного из СМИ, опубликовавшего данную информацию, извинился перед читателями и удалил данные.

Напомним, ранее сообщалось, в Западно-Казахстанской области с 4 декабря из-за границы прибыло 116 казахстанцев. Прилетевшие в ЗКО казахстанцы находятся под наблюдением.