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Омбудсмен посетил Центр адаптации несовершеннолетних Астаны

27 Декабря 2018 11:00 172
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Омбудсмен посетил Центр адаптации несовершеннолетних Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров совместно с членами Координационного Совета НПМ посетил подмандатные национальному превентивному механизму (НПМ) учреждения в Акмолинской области и Астане, передает пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в РК.

В ходе визита в Центр адаптации несовершеннолетних Астаны омбудсмен ознакомился с условиями, в которых проживают воспитанники.

Это учреждение предназначено для кратковременного содержания, адаптации и дальнейшего устройства безнадзорных и беспризорных детей, детей с девиантным поведением, а также оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По итогам мониторинга были выражены пожелания в части соблюдения санитарных норм, размещения детей по возрастному принципу, организации условий для учебного процесса.

В ходе посещения изолятора временного содержания РОВД Целиноградского района Акмолинской области, в котором под стражей содержатся лица, задержанные по подозрению в совершении уголовных правонарушений и привлеченные к административному аресту. Омбудсмен ознакомился с условиями содержания задержанных, организацией питания и медицинского обслуживания.

Также состоялся обстоятельный обмен мнениями с руководством РОВД по вопросам обеспечения прав задержанных и арестованных лиц, в том числе превенции жестокого обращения в местах временной изоляции.

Выработанные по итогам посещений рекомендации будут направлены в соответствующие уполномоченные органы в рамках деятельности национального превентивного механизма.

 

 

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Ключевые слова: Права человека, Астана,
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