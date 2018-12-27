-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:20 108
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Омбудсмен посетил Центр адаптации несовершеннолетних Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров совместно с членами Координационного Совета НПМ посетил подмандатные национальному превентивному механизму (НПМ) учреждения в Акмолинской области и Астане, передает пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в РК.
В ходе визита в Центр адаптации несовершеннолетних Астаны омбудсмен ознакомился с условиями, в которых проживают воспитанники.
Это учреждение предназначено для кратковременного содержания, адаптации и дальнейшего устройства безнадзорных и беспризорных детей, детей с девиантным поведением, а также оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
По итогам мониторинга были выражены пожелания в части соблюдения санитарных норм, размещения детей по возрастному принципу, организации условий для учебного процесса.
В ходе посещения изолятора временного содержания РОВД Целиноградского района Акмолинской области, в котором под стражей содержатся лица, задержанные по подозрению в совершении уголовных правонарушений и привлеченные к административному аресту. Омбудсмен ознакомился с условиями содержания задержанных, организацией питания и медицинского обслуживания.
Также состоялся обстоятельный обмен мнениями с руководством РОВД по вопросам обеспечения прав задержанных и арестованных лиц, в том числе превенции жестокого обращения в местах временной изоляции.
Выработанные по итогам посещений рекомендации будут направлены в соответствующие уполномоченные органы в рамках деятельности национального превентивного механизма.
- Автобус сбил девушку на «зебре» в Астане
- Астанчанину с редким заболеванием бесплатно предоставили лекарства на более чем 200 млн тенге
- Занятия первой смены для учащихся 0-4 классов отменены в Астане
- Госприют для животных строят в столице
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 27 декабря
- Фигуристка с БАО проверила качество столичных катков
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана