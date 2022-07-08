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    Омбудсмен Казахстана провела брифинг для дипломатического корпуса

    8 Июля 2022, 20:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова в формате видеоконференции провела брифинг для дипломатических представительств международных организаций и иностранных государств, аккредитованных в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ»

    В брифинге приняли участие послы и представители 57 аккредитованных дипломатических представительств. К участию в брифинге были приглашены также представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел РК, Министерства юстиции. Поддержку в организации мероприятия оказало Министерство иностранных дел, представительства ОБСЕ и ЮНИСЕФ в Казахстане.

    Э. Азимова проинформировала участников о мерах, принимаемых по укреплению потенциала национального правозащитного учреждения, сотрудничестве с гражданским сектором и государственными и международными организациями.

    Казахстанский омбудсмен сообщила об обсуждаемых проектах законов, нацеленных на совершенствование механизма защиты прав человека и гражданина, а также о принятых законах в этой сфере и участии в их реализации. В частности, она проинформировала о работе, проводимой в связи с передачей функций по вопросам миграции, медицинского обслуживания граждан, находящихся под стражей, и пробации из ведения Министерства внутренних дел в ведение министерств здравоохранения, труда и социальной защиты, акиматов, а также о проектах, реализуемых совместно с неправительственными и международными организациями.

    К примеру, в связи с завершением 1 июля 2022 года первого этапа передачи медицинской службы из ведения уголовно-исполнительной системы (в части следственных изоляторов) в гражданское здравоохранение Э.Азимова подчеркнула: «Целью данной реформы является обеспечение качественного и равного доступа граждан к медицинским услугам и превентивное предупреждение неправомерных действий, в том числе в виде пыток или иных видов жестокого обращения, представляющих угрозу здоровью в условиях содержания под стражей».

    В ходе брифинга омбудсмен подробно рассказала об основных направлениях, обозначенных Президентом Республики Казахстан, по дальнейшему улучшению законодательства и практики в области прав человека.

    По итогам брифинга участники договорились продолжить сотрудничество по регулярному обмену информацией и поддержке проектов в области прав человека, в том числе с учетом национальных приоритетов, принятых обязательств, позитивного опыта других стран и международных стандартов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Права человека Другие государственные органы
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