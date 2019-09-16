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    Оман заинтересован в импорте казахстанских зерна и мяса

    16 Сентября 2019, 19:11

    МАСКАТ. КАЗИНФОРМ - В Маскате состоялась встреча Посла Казахстана в Омане Нажмедина Мухаметали с министром сельского хозяйства и рыбных ресурсов Омана Хамад аль Ауфи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в области сельского хозяйства.

    «В ходе встречи отмечена активизация партнерских отношений казахстанских и оманских сельскохозяйственных компаний. Оманская сторона проявляет интерес к наращиванию объемов импорта, включая зерновые культуры и мясную продукцию, а также экспорта морепродуктов», - сообщают в ведомстве.

    Отмечено, что с целью интенсификации двустороннего взаимодействия оманская сторона предложила осуществить обмен визитами руководств сельскохозяйственных ведомств.

    Вместе с тем состоялся конструктивный обмен мнениями касательно обеспечения логистики для увеличения объема поставок сельхозпродукции двух стран.

    «В частности, отмечен потенциал железнодорожной ветки Казахстан - Туркменистан - Иран, а также Международного транзитно-транспортного коридора (Ашхабадское соглашение), участниками которого являются Иран, Казахстан, Оман, Туркменистан и Узбекистан. Стороны отметили необходимость активизации совместных усилий для развития транспортных связей», - уточняют в министерстве.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Экономика Ближний Восток
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