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    Олжас Тулеуов назначен зампредседателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

    5 Апреля 2022, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олжас Тулеуов назначен заместителем Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Тулеуов Олжас Аязбиевич назначен заместителем Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.


    Тулеуов Олжас Аязбиевич родился 7 ноября 1990 года. Окончил Высшую школу экономики и бизнеса Казахского национального университета имени аль-Фараби; магистратуру Национального банка Республики Казахстан.

    Стажировка и курсы повышения квалификации: Школа бизнеса Solbridge университета Вусонг, Республика Корея; Центральный банк России; Национальные банки Чехии и Швейцарии; Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

    С 2012 по 2013 годы - работал в городском коммунальном хозяйстве Балхаша Карагандинской области.

    С 2013 по 2015 годы - бизнес-аналитик в AERC.

    С 2015 по 2019 годы - стажер, ведущий аналитик, главный аналитик департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан.

    С 2018 по 2020 годы - заместитель директора, управляющий директор «AppliedEconomicResearchCentre» (Центр исследований прикладной экономики) (2018-2020).

    В 2020 году - вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстана.

    Прочие должности: преподавательская деятельность в магистратуре и учебном центре Национального банка, магистратуре Назарбаев Университет, Казахстанском филиале МГУ им. Ломоносова; член Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Администрации Президента Республики Казахстан (с 02.2020 года).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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