Олжас Тулеуов назначен зампредседателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олжас Тулеуов назначен заместителем Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Тулеуов Олжас Аязбиевич назначен заместителем Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Тулеуов Олжас Аязбиевич родился 7 ноября 1990 года. Окончил Высшую школу экономики и бизнеса Казахского национального университета имени аль-Фараби; магистратуру Национального банка Республики Казахстан.

Стажировка и курсы повышения квалификации: Школа бизнеса Solbridge университета Вусонг, Республика Корея; Центральный банк России; Национальные банки Чехии и Швейцарии; Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

С 2012 по 2013 годы - работал в городском коммунальном хозяйстве Балхаша Карагандинской области.

С 2013 по 2015 годы - бизнес-аналитик в AERC.

С 2015 по 2019 годы - стажер, ведущий аналитик, главный аналитик департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан.

С 2018 по 2020 годы - заместитель директора, управляющий директор «AppliedEconomicResearchCentre» (Центр исследований прикладной экономики) (2018-2020).

В 2020 году - вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстана.

Прочие должности: преподавательская деятельность в магистратуре и учебном центре Национального банка, магистратуре Назарбаев Университет, Казахстанском филиале МГУ им. Ломоносова; член Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при Администрации Президента Республики Казахстан (с 02.2020 года).