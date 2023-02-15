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    Олжас Сакенов назначен председателем Правления центра международных программ «Болашак»

    15 Февраля 2023, 16:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член президентского молодежного кадрового резерва Олжас Сакенов назначен председателем Правления АО «Центр международных программ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

    Он родился в 1984 году в Акмолинской области. Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова. Также по программе «Болашак» обучался в магистратуре Пенсильванского университета по специальности «Развитие международного образования».

    Состоит в Президентском молодежном кадровом резерве.

    Олжас Сакенов имеет опыт работы в АО «Казпочта», «Самрук-Казына», организациях в сфере образования. Возглавлял Центр инвестиционных проектов в РГП «Республиканский центр развития здравоохранения».

    До назначения на должность председателя Правления АО «Центр международных программ» работал в Центре Болонского процесса и академической мобильности.

    Владеет казахским, русским и английским языками.

    Фото: t.me/gylym_jogary_bilim

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Назначения Болашак Молодежь Миннауки и высшего образования РК
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