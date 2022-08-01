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    • Олжас Ордабаев назначен вице-министром труда и соцзащиты населения РК

    1 Августа 2022 18:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ордабаев Олжас Темирбекович назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Олжас Ордабаев родился в 1989 году в г. Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Cesar Ritz Colleges Switzerland (Цезарь Ритц Колледж Швейцарии, Манчестерский Метрополитан университет).

    В 2007-2014 годы возглавлял ряд общественных организаций.

    В 2014-2015 годы занимал должность главного менеджера департамента социального партнерства НАО «Холдинг «Кәсіпқор».

    В 2015-2018 годы работал заместителем директора, директором департамента развития человеческого капитала, управляющим директором НПП РК «Атамекен».

    В 2018-2022 годы — заместитель председателя правления – член правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

    С марта 2022 года и по настоящее время работал Президентом некоммерческого акционерного общества «Talap».


    Фото: primeminister.kz
    #Правительство РК #Минтруда РК #Назначения
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