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    Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции

    25 Февраля 2022, 13:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Олжас Бектенов назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Назначить Бектенова Олжаса Абаевича Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 25 февраля 2022 года

    № 820

    Распоряжением Главы государства Бектенов Олжас Абаевич освобожден от должности первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).


    Бектенов Олжас Абаевич

    Родился 13 декабря 1980 года в г. Алматы.

    Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2001 г.) с отличием, специальность «Юрист».

    Награжден орденом «Айбын» ІІ степени (2014 г.).

    С 2002 по 2005 годы – главный специалист отдела в Управлении юстиции г. Алматы.

    В 2005-2006 годах – эксперт, главный эксперт Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

    С 2006 по 2009 годы работал в Администрации Президента РК.

    С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

    В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

    В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

    В 2016-2017 годах – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по г. Астане.

    С 2017 по 2018 год — заместитель акима Акмолинской области.

    С 2018 по 2019 год — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

    С июня 2019 года — Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Назначения
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