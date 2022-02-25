Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Олжас Бектенов назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Назначить Бектенова Олжаса Абаевича Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 25 февраля 2022 года
№ 820
Распоряжением Главы государства Бектенов Олжас Абаевич освобожден от должности первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
Бектенов Олжас Абаевич
Родился 13 декабря 1980 года в г. Алматы.
Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2001 г.) с отличием, специальность «Юрист».
Награжден орденом «Айбын» ІІ степени (2014 г.).
С 2002 по 2005 годы – главный специалист отдела в Управлении юстиции г. Алматы.
В 2005-2006 годах – эксперт, главный эксперт Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.
С 2006 по 2009 годы работал в Администрации Президента РК.
С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.
В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).
В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима города Астаны, заведующий Секретариатом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
В 2016-2017 годах – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по г. Астане.
С 2017 по 2018 год — заместитель акима Акмолинской области.
С 2018 по 2019 год — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С июня 2019 года — Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.