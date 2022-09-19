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    Олжас Агабеков возглавил Международный центр зеленых технологий и инвестпроектов

    19 Сентября 2022, 10:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решением Совета директоров Олжас Агабеков назначен на должность председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

    Олжас Агабеков родился 30 июля 1984 года в городе Балхаше Карагандинской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция».

    Трудовой путь начал в 2007 году с должности менеджера в АО «Нефтяная страховая компания».

    Также работал в АО «Алматинские электрические станции», АО «KEGOC», аппарате акима Жамбылской области, управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Жамбылской области.

    С 2016 года по сентябрь 2022 года – заместитель директора департамента по изменению климата Министерства энергетики, директор департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Член Президентского молодежного кадрового резерва.

    Фото: gov.kz
    Инвестпроекты Назначения Минэкологии
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