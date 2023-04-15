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    Олжас Абраев назначен первым вице-президентом Казахстанской федерации футбола

    15 Апреля 2023, 02:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 апреля состоялось заседание исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола. В целях усиления управленческого аппарата введена должность первого вице-президента Казахстанской федерации футбола. На эту должность назначен Абраев Олжас Шакенович, ранее занимавший пост генерального секретаря федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

    На вакантную должность генерального секретаря решением исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола утвержден Дудин Андрей Юрьевич, ранее занимавший пост директора департамента по развитию КФФ.

    Трудовой стаж Олжаса Абраева:

    Ответственный секретарь Федерации футбола города Алматы (2001-2004);

    Член Исполнительного комитета Федерации футбола Алматы (2002-2004);

    Заместитель председателя судейского комитета Федерации футбола Алматы (2003-2004);

    Член контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Алматы (2003-2005);

    Судья национальной категории Республики Казахстан по футболу (2004);

    Менеджер департамента футзала Футбольного Союза Казахстана (2004-2008);

    Судья высшей национальной категории Республики Казахстан по футзалу (2005);

    Директор департамента футзала Федерации футбола Казахстана (2008-2009);

    Координатор проекта FIFA TMS в Казахстане (2009-2012);

    Менеджер Национальной Футбольной Лиги ФФК (2009-2011);

    Судья международной категории (FIFA) по футзалу (2010);

    Заместитель директора Национальной Футбольной Лиги ФФК (2011-2012);

    Член контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Казахстана (2011-2012);

    Директор Национальной Футбольной Лиги ФФК (2011-2012);

    Исполнительный директор Федерации Футбола Казахстана (2012-2014);

    Вице-президент ОЮЛ «Ассоциация «Федерации футбола Казахстана» (06.2014-2017);

    Президент ОЮЛ «Ассоциация «Профессиональная футбольная лига Казахстана» с 01.2018.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Назначения Футбол
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