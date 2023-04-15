Олжас Абраев назначен первым вице-президентом Казахстанской федерации футбола

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 апреля состоялось заседание исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола. В целях усиления управленческого аппарата введена должность первого вице-президента Казахстанской федерации футбола. На эту должность назначен Абраев Олжас Шакенович, ранее занимавший пост генерального секретаря федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

На вакантную должность генерального секретаря решением исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола утвержден Дудин Андрей Юрьевич, ранее занимавший пост директора департамента по развитию КФФ.

Трудовой стаж Олжаса Абраева:

Ответственный секретарь Федерации футбола города Алматы (2001-2004);

Член Исполнительного комитета Федерации футбола Алматы (2002-2004);

Заместитель председателя судейского комитета Федерации футбола Алматы (2003-2004);

Член контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Алматы (2003-2005);

Судья национальной категории Республики Казахстан по футболу (2004);

Менеджер департамента футзала Футбольного Союза Казахстана (2004-2008);

Судья высшей национальной категории Республики Казахстан по футзалу (2005);

Директор департамента футзала Федерации футбола Казахстана (2008-2009);

Координатор проекта FIFA TMS в Казахстане (2009-2012);

Менеджер Национальной Футбольной Лиги ФФК (2009-2011);

Судья международной категории (FIFA) по футзалу (2010);

Заместитель директора Национальной Футбольной Лиги ФФК (2011-2012);

Член контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Казахстана (2011-2012);

Директор Национальной Футбольной Лиги ФФК (2011-2012);

Исполнительный директор Федерации Футбола Казахстана (2012-2014);

Вице-президент ОЮЛ «Ассоциация «Федерации футбола Казахстана» (06.2014-2017);

Президент ОЮЛ «Ассоциация «Профессиональная футбольная лига Казахстана» с 01.2018.



