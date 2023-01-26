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    Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси поучаствовать в Азиатских играх

    26 Января 2023, 18:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси принять участие в Азиатских играх, которые состоятся с 23 сентября по 8 октября в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт организации.

    «Олимпийский совет Азии верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях. Организация предложила российским и белорусским спортсменам выступать в азиатских соревнованиях, в том числе и в Азиатских играх. Также Олимпийский совет Азии ждёт решения Международного олимпийского комитета по возвращению атлетов из России и Беларуси на международные арены», — говорится в заявлении организации.


    Фото: ocasia.org

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Мировые новости Азиатские игры
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