Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси поучаствовать в Азиатских играх

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси принять участие в Азиатских играх, которые состоятся с 23 сентября по 8 октября в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт организации.

«Олимпийский совет Азии верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях. Организация предложила российским и белорусским спортсменам выступать в азиатских соревнованиях, в том числе и в Азиатских играх. Также Олимпийский совет Азии ждёт решения Международного олимпийского комитета по возвращению атлетов из России и Беларуси на международные арены», — говорится в заявлении организации.



Фото: ocasia.org

