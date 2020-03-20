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    Олимпийский огонь прибыл в Японию

    20 Марта 2020, 22:31

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Олимпийский огонь прибыл в Токио, чтобы начать эстафету Олимпийского огня по всей стране, принеся послание мира и надежды всему миру. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Огонь был перевезен на специальном самолете «Токио 2020 Go» из Афин и прибыл на авиабазу Мацусима в префектуре Мияги незадолго до 10 утра по местному времени. Первоначально пламя было зажжено перед развалинами Храма Геры в Древней Олимпии 12 марта, а после недельного пребывания в Греции было передано Токио на церемонии на Панафенайском стадионе в Афинах.

    По мере того, как самолет «Токио 2020 Go» спускался, официальные лица «Токио 2020» с нетерпением ждали, чтобы приветствовать прибытие Олимпийского огня на японскую землю. Когда двери самолета открылись, Тадахиро Намура и Йошида Саори держали фонарь в воздухе перед тем, как он был передан президенту оргкомитета «Токио 2020» Мори Йоширо, которого сопровождал президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямашито. Симфонический оркестр JASDF сыграл живое исполнение «Олимпийского марша в Токио» - символически той же музыки, которая использовалась на церемонии открытия Олимпийских игр 1964 года в Токио.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада Япония
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