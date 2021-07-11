Олимпийский огонь прибыл в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После годичной задержки, преодолев 46 префектур за 106 дней, Олимпийский огонь наконец-то прибыл в Токио; пламя отправится в двухнедельное путешествие по городу, после чего будет использовано для зажжения Олимпийского котла на церемонии открытия Олимпийских игр Токио-2020 23 июля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Олимпийский огонь прибыл в Токио на заключительные две недели своего 120-дневного путешествия по всем 47 префектурам Японии.

Огонь, путешествующий под лозунгом «Надежда освещает наш путь», был встречен на церемонии на стадионе Олимпийского парка Комадзава, построенном для Олимпийских игр 1964 года в Токио.

«Я хотела бы выразить сердечную благодарность всем тем, кто помог сделать эстафету огня успешной. Мы смогли преодолеть эти сложные условия благодаря помощи людей по всей Японии и большой изобретательности», - сказала губернатор Токио Коикэ Юрико.

Огонь на подиум нес трехкратный паралимпийский стрелок Тагучи Аки.

Это был особенный момент для Тагути, поскольку он произошел через 106 дней после того, как она зажгла праздничный котел, когда 25 марта этого года в Фукусиме был дан новый старт эстафете Олимпийского огня Токио-2020.

Вместе с ней бежал Мацуока Шузо, бывший японский профессиональный теннисист из Токио, который хотел привлечь внимание к олимпийскому огню как к символу надежды, несмотря на годичную задержку.

Эстафета Олимпийского огня будет путешествовать по столице в течение двух недель, прежде чем ее путь завершится 23 июля, когда от нее будет зажжен Олимпийский котел во время церемонии открытия на Олимпийском стадионе в Токио.

Напомним, на Олимпийские игры-2020 в Токио не будут допущены зрители. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.