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    Олимпийский флаг прибыл во Францию для игр «Париж-2024»

    10 Августа 2021, 11:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Олимпийский флаг прибыл сегодня во Францию из Японии, символизируя передачу Игр Токио-2020 в Париж-2024, поскольку оставшиеся спортсмены из этой Франции вернулись домой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Мэр Парижа Анн Идальго проводила делегацию с самолета в аэропорту Руасси-Шарль де Голль под Парижем.

    До Игр в Париже 2024 года осталось менее трех лет - на один год меньше, чем обычно длится олимпийский цикл после того, как Токио-2020 был отложен на год из-за пандемии COVID-19. Идальго официально получила флаг вчера от президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха во время церемонии закрытия Токио-2020.

    Она сказала журналистам, что флаг «является символом того, что теперь, действительно, Игры в Париже приближаются, и они пройдут очень быстро», сообщает Washington Post.

    Идальго добавила, что Оргкомитет «Париж 2024» будет поддерживать связь с организаторами «Токио 2020» для содействия подготовке к Играм, в том числе по вопросам безопасности.

    Олимпийский флаг теперь будет находиться в мэрии Парижа, где он был поднят сегодня вечером.

    На площади Трокадеро, рядом с Эйфелевой башней, состоится торжественное мероприятие, посвященное возвращению французских медалистов с Олимпийских игр. Олимпийские игры в Париже 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, за ними последуют Паралимпийские игры с 28 августа по 8 сентября.

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    Спорт Олимпиада Франция
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