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    Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин завершил карьеру в 27 лет

    20 Сентября 2022, 20:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский чемпион Олимпийских игр 2016-го года в Рио-де-Жанейро по плаванию Дмитрий Баландин завершил профессиональную карьеру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан сообщили о том, что 27-летний олимпийский чемпион на дистанции 200 метров брассом принял решение завершить профессиональную карьеру.

    Уроженец Алматы также является трехкратным чемпионом Азиады-2014 в корейском Инчхоне и победителем Универсиады-2015 в корейском Кванджу.

    В сентябре текущего года казахстанский пловец сыграл свадьбу.


    Фото: sports.kz
    Спорт Минкультуры Плавание
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