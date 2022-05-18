Олимпийские костюмы знаменосцев Казахстана вошли в коллекцию музея МОК в Лозанне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Лозанне состоялась официальная передача Олимпийскому музею костюмов знаменосцев национальной сборной Казахстана на Олимпиаде Пекин-2022 Абзала Ажгалиева и Екатерины Айдовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Соответствующий сертификат о передаче экспонатов в коллекцию «Культурное наследие Международного олимпийского комитета», который подписал лично президент МОК Томас Бах, получил НОК Казахстана.

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине творение казахстанских мастеров вызвало сенсацию, и было признано одним из лучших. Международное олимпийское сообщество оказалось под большим впечатлением от костюмов знаменосцев флага Казахстана – шорт-трекиста Абзала Ажгалиева и конькобежки Екатерины Айдовой.

В подтверждение высокой оценки костюма казахского батыра на Абзале Ажгалиеве и образа сакской царицы Томирис, который был воплощен в наряде Екатерины Айдовой, Олимпийский музей предложил включить костюмы в коллекцию «Культурное наследие Международного Олимпийского комитета» и организовать торжественную церемонию их передачи. В этой коллекции собрано лучшее снаряжение спортсменов – оно наглядно показывает историю Олимпийских игр и их тесную связь с историей и культурой стран. Большую часть экспонатов подарили атлеты в ходе или после Олимпиад.

С этого момента костюмы знаменосцев Казахстана будут выставлены на обозрение посетителей «сокровищницы» мирового Олимпийского движения – главного музея МОК в швейцарской Лозанне, где расположена штаб-квартира организации.

Музей существует почти 30 лет, но начало коллекции было положено намного раньше – в 1915 году. Сейчас в музее бережно хранятся тысячи ценных экспонатов истории Игр. Ежегодно посмотреть на них приходят более 500 тыс. посетителей со всего мира.

На церемонии присутствовали представители МОК Оливье Ниамки и Эдвард Кенсингтон. В коллекцию Олимпийского музея костюмы приняла Патрисия Рэймонд. Экспонаты передала олимпийская спортсменка Екатерина Айдова.

«С первых минут, как мы с Абзалом Ажгалиевым прибыли на Церемонию открытия зимних Олимпийских Игр в Пекине, мы поняли, что все внимание приковано к нашим нарядам. То, как на нас смотрели наши коллеги и зрители, доказывало, что наши образы всех покорили. Мы волновались, нас переполняли гордость и восхищение. Я считаю, что команда мастеров создала шедевры. Когда наша культура и традиции представлены так достойно, чувствуешь особую гордость и поддержку. Сегодня я снова взволнована, потому что теперь эти невероятные костюмы продолжат знакомить людей из разных стран мира с уникальными традициями и историей казахского народа», – призналась Екатерина Айдова.